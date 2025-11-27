台灣企業永續獎／第一金奪七獎項

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一金控及第一銀行勇奪台灣企業永續獎七項大獎，由勞動部政務次長黃玲娜（左）頒獎，第一金控副總經理李淑玲（右）代表受獎。第一金控／提供
財團法人台灣永續能源基金會主辦之2025年台灣企業永續獎揭曉，第一金控（2892）積極將ESG（環境、社會、公司治理）結合經營策略，打造永續金融生態圈，連同旗下子公司第一銀行共囊括「台灣百大永續典範企業」、「職場福祉領袖獎」、「氣候領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「創意溝通領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「永續報告金獎」七項大獎，昨（26）日由第一金控副總經理李淑玲代表受獎。

為朝2050年淨零排放邁進，第一金控完成海內外據點碳盤查與查證，通過SBTi目標審核，並已推動39處綠建築、26處太陽能分行、542萬度綠電採購，設定2035年綠電使用率達71％目標；另依據氣候相關財務揭露（TCFD）架構進行情境分析並模擬2030及2050年三種氣候情境，積極推動限制高碳排產業授信與投資、加強ESG盡職調查、查詢客戶碳排資訊、設定限額並逐年調降等減碳策略，並識別五項重大氣候風險，建立應變管理機制，透過ESG檢核、議合、保險與設備升級等方式，強化氣候韌性與永續金融實踐，迄今已五度榮獲「氣候領袖獎」。

第一金控為持續降低對高耗能／高汙染產業之投融資比重，除將 ESG審查因子納入投融資決策過程，更推出「永續績效連結授信專案」，將企業授信戶之永續績效與貸款利率定價連結，並公開承諾不再新增承作「僅開採煤炭之礦業公司融資案」及「興建燃煤電廠之專案融資案」，逐年減少對涉煤產業之融資，另已發行綠色／可持續發展債券55億元，累計完成47MW的太陽能電廠投資，持續減少投融資二氧化碳排放量。

第一金控不僅連年獲DJSI、MSCI及FTSE等國際三大永續指數肯定，CDP氣候變遷問卷六度獲評領導等級，森林及水安全更在首年之整合問卷分項評級一舉躍進領導等級（A／A-），也是唯一六度榮獲「國家企業環保獎」最高榮譽巨擘獎之企業。此外，第一金控統籌成立公股金融事業ESG倡議平台，亦是金管會永續金融先行者聯盟成員。

第一金控 太陽能電廠 ESG

