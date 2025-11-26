聽新聞
全台房市緩跌 能進場了？遠銀總座揭關鍵：還不到時機
全台房市進入冷卻期，遠東商銀總經理周添財直言，目前市場呈現「緩跌」，過去房市大約八年一個循環，但這一波房價已經十多年沒有跌，「所以調整時間會比較長」。他強調，現在並不是進場時機，「如果急跌20%才是可以入手的時機，但此時顯然不是」。
外界關心遠銀後續擴張，周添財說「現階段不急於成立金控」，但不排除併購，也「確實有人來談」，但周添財認為，先把自己壯大到2年內破兆元資產更重要。法人指出，遠東集團旗下已有證券、租賃等相關金融事業，若能整合既有資源並找到合適標的，將可能朝金控架構邁進。
股東關注的股利政策，遠銀執行副總經理林建忠說明，全年每股盈餘（EPS）力拚1元以上，希望維持每股配發0.8元水準。
對於房市，周添財指出，遠銀授信政策一向保守、成數不高，且往來建商多為底子深厚的優質業者。他強調，「我們是看人，不是看擔保品」，不動產抵押價值固然重要，但借款人的信用更重要，因此遠銀房貸至今「幾乎0呆帳」。
遠銀今（26）日也發表2026年紙本月曆「搭火車遊寶島」。由周添財與三位火車通勤員工共同亮相，內容呈現彰化扇形車庫、阿里山鐵路、平溪支線、天送埤五分仔車站園區等鐵道景點。周添財表示，希望以火車旅遊倡議低碳永續，邀請客戶重新發現寶島之美。
