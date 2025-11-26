量子覺知手札／快慢之間

「天下武功，唯快不破」的傳統說法在一切都有可能，但不確定的量子覺知時代中，會是一個有爭議的過時觀念。

除了在複雜而混亂的環境中，我們必須先覺察並思考，以便將不確定的狀態塌縮成高機率發生的現象，才能看清楚真相並對症下藥，降低資源浪費外，在現實中傳承千年且動作緩慢的太極功夫，也常常被展示是快功夫的剋星。

其實，快或慢在時間無向論主導的量子力學中並無意義，如何透過洞察以運用外部的支援組合，才是當下的功課。

（作者是資深企業顧問）