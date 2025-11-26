ESG最前線／工具箱會議 扎根ESG文化

快訊

經濟日報／ ■吳育宏

在企業推動ESG的過程中，最常被忽略的並不是策略，而是執行。政策可以寫得完整、報告可以呈現得漂亮，但若現場行為沒有改變，再宏大的永續願景仍無法落地。工具箱會議（ToolboxMeeting）之所以值得重新被看見，是因為它提供了一個簡單、務實、每天都能做到的節奏，能將ESG從高層政策變成第一線的日常習慣，成為永續發展最紮實的地基。

若要讓工具箱會議真正發揮作用，第一步是「建立明確的每日重點」。會議時間不必長，每天五到十分鐘即可，但一定要清楚設定焦點，例如當日作業風險、節能減碳行為、廢棄物管理或遵法提醒等。每次聚焦一兩件事，讓員工理解當天最需要注意的風險或永續行為，避免因內容過多而失焦。這種小而精準的提醒，能讓ESG逐步成為每位員工的日常意識。

第二個做法是「用案例取代口號」。單純宣導往往難以引起現場共鳴，但從自家廠內的真實事件切入，效果就完全不同。例如分享前一天化學品使用的小疏忽、設備異常或節能行為的成功案例，不責備、不貼標籤，而是聚焦於「這件事提醒了我們什麼」。案例能讓員工清楚理解ESG與自身工作的關聯，也最能促進行為改變。

第三個關鍵是「打開與員工的雙向對話」。工具箱會議不能只是主管告知，而應加入回饋提問，例如：「今天哪個步驟最容易出問題？」「你覺得哪裡可以更安全、更節能？」一線人員最了解現場的風險與浪費，透過他們的觀察與建議，企業能即時進行小規模改善。這些由現場提出的洞見，也是企業推動ESG最珍貴的資產。

第四個實務作法則是「讓會議成果被量化並持續追蹤」。企業可以用最簡單的指標開始，例如異常通報件數、高風險作業違規件數、能源使用改善、廢棄物分類正確率等。每天快速回顧趨勢、每周整理變化、每月匯整成果，能讓ESG不再只是抽象理念，而是可以被監測與管理的行為。若能搭配簡易的數位工具，則更能讓資料累積、追蹤清晰，避免資訊遺漏。

最終來說，工具箱會議的力量來自「持續、參與、可證明」。當企業每天固定提醒ESG行為、善用案例、鼓勵員工參與並持續追蹤成果，永續文化就會在現場自然形成。它不需要大型專案、不需要複雜工具，卻能把ESG植入每一位員工的工作習慣，同時讓企業在客戶稽核、永續報告或認證制度上更具底氣。

工具箱會議看似簡單，卻能在無形中累積企業的永續韌性。當企業願意從這短短的10分鐘開始，ESG不再只是文件裡的承諾，而會成為真正提升競爭力的內在體質。落地永續，不需要華麗的口號，而是來自每天、每個現場、每一次對話累積的力量。

（作者是威煦軟體開發公司總經理

