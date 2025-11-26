創新平台／鞋帶變韌帶 織出創新力

根據國際市場研究機構Market Report Analytics預測，全球人工韌帶市場2025年將達5億美元，年均成長率約8%。然而，傳統人工韌帶雖具強度，卻缺乏與人體組織的相容性，長期使用恐導致斷裂、發炎甚至再次手術，成為臨床長久未解的難題。

為突破瓶頸，工研院集結生醫與材料領域的研發能量，並與紡織產業綜合研究所、新光合纖、台灣百和、睿邑生技及合碩生技等多方合作，共同開發出兼具高強度與高生物親和性的「仿生韌帶支架」。讓原本不到20元的鞋帶材料，升級成價值八萬元的高階醫療植入物，並榮獲2025年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards）肯定，台灣紡織業跨足精密醫材市場打開新局。

工研院生醫與醫材研究所專案副組長蔡佩宜表示，傳統人工韌帶多以聚酯（PET）或聚丙烯（PP）製成，雖能承受強大拉力，但因生物相容性不足，容易引起紅腫疼痛與關節發炎。

為解決此問題，歷經四年、上百次的實驗與調整，仿生韌帶支架於焉誕生，團隊於材料中加入與骨頭成分相近的生物陶瓷，促進骨細胞貼附生長；重新設計編織孔洞，讓細胞能深入生長同時維持韌性；並在表面塗布膠原蛋白，創造細胞「願意住進去」的環境，提升組織整合度。

工研院生醫與醫材研究所專案經理黃志傑指出，研發過程中每個變數都牽一髮動全身，只要材料比例改一點，孔洞大小與強度就跟著變化，必須重新編織與測試。

他強調，這項成果的關鍵在於跨域整合，結合材料工程、紡織設計與生醫應用三方專業，才能達到兼顧強度與生物相容性的平衡。

除此之外，仿生韌帶支架也帶動整個產業鏈——新光合纖提供高強度PET纖維，並採用無銻觸媒技術，避免重金屬析出；鞋材大廠台灣百和負責精密編織；睿邑生技進行膠原蛋白塗布；合碩生技則負責醫材取證與品質管理。

目前產品已通過醫療器材品質管理系統（QMS）審核，全力邁向商品化，首波鎖定膝關節修復市場。這項技術不只醫療創新，更為台灣紡織業開啟跨足高值醫材的新契機。