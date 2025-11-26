快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

連鎖效應／儲值消費 慎防履約保證期漏洞

經濟日報／ ■李培芬

全台擁有13家門市的新加坡連鎖品牌「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈」在今年9月23日無預警關閉六間分店，9月30日即宣布全面倒閉，進行破產清算程序，一時間輿情譁然。

全台13家分店共計4萬名會員，由於是預付式消費，加上全真倒閉前運用「3+1」優惠方案，即買三年送一年會期活動，因此吸引會員預繳會費，有些會員不久前才追加年期，預繳更多會費而損失慘重，因此此次的倒閉事件，受到廣泛的社會關注。

起初業者的說法還稱是因員工罷工造成部分分店暫停營業，但是停業的分店並沒有具體恢復營業的時間，已可視同停業，沒想到一周後更大的驚訝接踵而來，公司直接宣布倒閉，全面結束營業，立即進行破產清算。

 其實全真公司從去年開始就發生勞資糾紛，主要是積欠員工薪資，而在今年7月至9月間，又接連發生多起遲付工資、資遣費及開立非自願離職證明等勞資爭議。

在關閉部分分店消息一出，承接履約擔保的陽信銀行表示，履約擔保帳戶中尚有新台幣2億多元，但全真宣布全面倒閉後，平均每一位會員僅能拿回5,000元，根本沒有做到「足額擔保」。

為何明明法規有規定，消費者卻得不到足額的擔保呢？據「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，採取禮券等預付式消費的業者，必須提供以下五種履約保證擇一辦理：

一、銀行履約保證：由金融機構出具「足額」履約擔保至少一年。

二、提撥專款入信託帳戶：須按禮券發行面額預先存入金融機構信託專戶專款專用。

三、價金保管服務：此項服務由金融機構或電子支付業者提供。

四、同業公司擔保：由可對外進行保證業務的同級同業公司進行擔保。

五、其他經主管機關許可之履約保障機制。

全真瑜伽所提供的是履約擔保，照理說應該是「足額存入」，為何倒閉後才發現不足額，主要是禮券的使用期間與履約擔保期間不一致造成的，大多數的擔保期間都是一年，也就是超過一年以上的預付式消費要承受更大的風險，但多數消費者並不知情。

從亞歷山大健身中心、惟客爾麵包、熱海大飯店到全真瑜珈，顧客手中的禮券或預付的會費泡湯，且要經歷漫長的消費爭訟，以求取可能的些許回款，這是消費者的卑微，因此多數顧客選擇自認倒楣。

除消費者保障法規標準應提高之外，業者也應用更高的標準，不應販售超過一年或沒有履約擔保的預付商品，以有效保障顧客權益。

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

華航砸2,736億元採購新機…用於航機汰舊換新 提升營運效率

華航昨（26）日公告，將增購18架飛機、處分四架貨機，其中，新機總採購金額計87.28億美元，以美元匯率31.35元計，...

2025創新論壇／國發會主委葉俊顯：打造世界級 AI 生態系

國發會主委葉俊顯昨（26）日表示，AI已成全球科技與產業競逐的核心驅動力，明年中央政府總預算已為「AI新十大建設」編列3...

大師論壇12月16日登場 台新投顧總座江浩農：台灣扮科技信任基石

川普關稅風暴席捲全球，232條款更對半導體等產業造成衝擊，全球經濟前景面臨挑戰，展望2026年，台新投顧總經理江浩農指出...

2025創新論壇／遠傳電信總經理井琪：AI 落地、起飛 兩大關鍵

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，AI發展快速，並且大幅降低使用AI及整體數位工具的門檻，「AI不是曇花一現，是真實地...

2025創新論壇／遠傳放大綜效 強化多維度韌性

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，企業營運到處可見AI的機會，遠傳積極賦能員工，終極目的是「降低成本」、「增加營收」，...

2025創新論壇／數發部次長侯宜秀：打造最會用 AI 的國家

數位發展部政務次長侯宜秀昨（26）日表示，台灣站在AI生態鏈關鍵節點，擁有半導體、零組件與硬體製造優勢，但在軟體與資料能...

