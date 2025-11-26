連鎖效應／儲值消費 慎防履約保證期漏洞

全台擁有13家門市的新加坡連鎖品牌「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈」在今年9月23日無預警關閉六間分店，9月30日即宣布全面倒閉，進行破產清算程序，一時間輿情譁然。

全台13家分店共計4萬名會員，由於是預付式消費，加上全真倒閉前運用「3+1」優惠方案，即買三年送一年會期活動，因此吸引會員預繳會費，有些會員不久前才追加年期，預繳更多會費而損失慘重，因此此次的倒閉事件，受到廣泛的社會關注。

起初業者的說法還稱是因員工罷工造成部分分店暫停營業，但是停業的分店並沒有具體恢復營業的時間，已可視同停業，沒想到一周後更大的驚訝接踵而來，公司直接宣布倒閉，全面結束營業，立即進行破產清算。

其實全真公司從去年開始就發生勞資糾紛，主要是積欠員工薪資，而在今年7月至9月間，又接連發生多起遲付工資、資遣費及開立非自願離職證明等勞資爭議。

在關閉部分分店消息一出，承接履約擔保的陽信銀行表示，履約擔保帳戶中尚有新台幣2億多元，但全真宣布全面倒閉後，平均每一位會員僅能拿回5,000元，根本沒有做到「足額擔保」。

為何明明法規有規定，消費者卻得不到足額的擔保呢？據「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，採取禮券等預付式消費的業者，必須提供以下五種履約保證擇一辦理：

一、銀行履約保證：由金融機構出具「足額」履約擔保至少一年。

二、提撥專款入信託帳戶：須按禮券發行面額預先存入金融機構信託專戶專款專用。

三、價金保管服務：此項服務由金融機構或電子支付業者提供。

四、同業公司擔保：由可對外進行保證業務的同級同業公司進行擔保。

五、其他經主管機關許可之履約保障機制。

全真瑜伽所提供的是履約擔保，照理說應該是「足額存入」，為何倒閉後才發現不足額，主要是禮券的使用期間與履約擔保期間不一致造成的，大多數的擔保期間都是一年，也就是超過一年以上的預付式消費要承受更大的風險，但多數消費者並不知情。

從亞歷山大健身中心、惟客爾麵包、熱海大飯店到全真瑜珈，顧客手中的禮券或預付的會費泡湯，且要經歷漫長的消費爭訟，以求取可能的些許回款，這是消費者的卑微，因此多數顧客選擇自認倒楣。

除消費者保障法規標準應提高之外，業者也應用更高的標準，不應販售超過一年或沒有履約擔保的預付商品，以有效保障顧客權益。

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）