快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

智慧經營／振大環球董事長許公任 穩賺強策略 立於不敗

經濟日報／ 嚴雅芳
振大環球董事長許公任鼓勵員工擁抱變化、敢於試錯，給予足夠的授權與彈性，讓創新與穩健並行。嚴雅芳╱攝影
振大環球董事長許公任鼓勵員工擁抱變化、敢於試錯，給予足夠的授權與彈性，讓創新與穩健並行。嚴雅芳╱攝影

市場長期聚焦在儒鴻、聚陽等老牌龍頭時，一家名為振大環球（4441）的成衣公司卻在近年迅速竄起，今年9月上市後，股價持續創掛牌後新高，並一度超越聚陽，成為「紡織股后」。振大環球董事長許公任擁有紮實的實務基礎，學生時期從暑期實習開始接觸布料世界，歷經產線、採購與海外業務的洗鍊，30年間從貿易商起家到跨足九國布局，寫下台灣紡織業的逆襲故事。

抓準時機 擴大版圖

許公任學生時期就在布料廠接觸到織造與成衣製程，逐漸累積完整的供應鏈經驗。畢業後，決定自行創業。1991年，他選在台股首度站上萬點、勞動市場炙熱的時刻投入紡織業。

當時台灣工資與地價高漲，紡織產業利潤日漸下滑，許多廠商外移東南亞。他以人脈接單、外發代工的方式經營，憑著靈活採購與對成本的敏感度，建立起初步基礎。

振大環球的國際化腳步從帛琉開始。當時美國給予帛琉出口免配額優惠，他抓準時機進場，以外發廠模式運作。隨後公司陸續前進柬埔寨、緬甸、印尼、約旦等地，逐步擴大生產網絡。

2007年美國解除對越南制裁、越南加入WTO之後，當多數台商湧向南越設廠時，他則選擇北越，認為北越土地與人力成本較低，雖然交通不便、港口遠、在地資源不足，但長期將展現優勢。

十多年後，南越工資快速上升，證明這項布局的前瞻性。

振大環球曾陸續在九個國家設廠或進行外發生產，形成兼具彈性與風險分散的全球供應鏈版圖。目前主要生產重心落在越南與馬達加斯加，今年並新增印尼外發合作網絡。

許公任營運哲學以「穩賺強」為核心，對他而言，經營企業要能穩定獲利是首重之要。若毛利率低於標準，寧可不接單。也因此，振大環球2023年營收雖較2022年下滑三成五，但毛利率反而成長近1.5個百分點，主要得益於外發比例高、產能彈性佳。當全球供應鏈因塞港與疫情混亂時，許多廠商被庫存壓垮，振大環球反而守穩獲利。

振大環球與亞馬遜的合作，是公司壯大的重要關鍵。2016年亞馬遜進軍服飾市場，曾洽詢多家台灣成衣廠，許多一線大廠因其條件不易滿足，未展開長期合作，唯有振大環球選擇接下了挑戰。當時亞馬遜訂單量少且款式多樣，要求極高，公司內部一度出現質疑聲音，但許公任仍堅持「再做兩年看看」。憑著長期主義與耐心經營，最終訂單逐年放大，如今亞馬遜已成為公司最大客戶。

願意改變 就有機會

許公任常說，「More change,more chance」，愈願意改變，就愈有機會。這句話成為振大環球文化的核心信念。公司鼓勵員工擁抱變化、敢於試錯，在保持財務紀律的同時，也給予足夠的授權與彈性，讓創新與穩健得以並行。

紡織產業競爭激烈且高度分散，全球沒有任何一家廠商的市占能突破5%，整個產業屬於完全競爭結構，品牌端需求多元，供應端則呈現碎片化格局。這種產業特性使各家公司形成明顯的「賽道分化」，彼此間的客戶重疊有限。而振大環球一路走來的策略是「要求自己的服務，必會提高競爭力」，在不同市場找到穩定利基，專注品質與供應鏈效率，不僅是長期競爭的優勢，也讓公司在全球製造競爭中維持穩健成長的節奏。

亞馬遜 市場

延伸閱讀

十三F大咖出招…AI聚焦分歧

LOL／寵粉！越南Gumayusi粉向HLE敲碗泡泡服務 戰隊承諾12月揭細節

越南外資湧入工廠缺工 台商加薪前進校園搶人才

查中國貨非法流入市場 義大利警方突擊亞馬遜2據點

相關新聞

華航砸2,736億元採購新機…用於航機汰舊換新 提升營運效率

華航昨（26）日公告，將增購18架飛機、處分四架貨機，其中，新機總採購金額計87.28億美元，以美元匯率31.35元計，...

2025創新論壇／國發會主委葉俊顯：打造世界級 AI 生態系

國發會主委葉俊顯昨（26）日表示，AI已成全球科技與產業競逐的核心驅動力，明年中央政府總預算已為「AI新十大建設」編列3...

大師論壇12月16日登場 台新投顧總座江浩農：台灣扮科技信任基石

川普關稅風暴席捲全球，232條款更對半導體等產業造成衝擊，全球經濟前景面臨挑戰，展望2026年，台新投顧總經理江浩農指出...

2025創新論壇／遠傳電信總經理井琪：AI 落地、起飛 兩大關鍵

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，AI發展快速，並且大幅降低使用AI及整體數位工具的門檻，「AI不是曇花一現，是真實地...

2025創新論壇／遠傳放大綜效 強化多維度韌性

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，企業營運到處可見AI的機會，遠傳積極賦能員工，終極目的是「降低成本」、「增加營收」，...

2025創新論壇／數發部次長侯宜秀：打造最會用 AI 的國家

數位發展部政務次長侯宜秀昨（26）日表示，台灣站在AI生態鏈關鍵節點，擁有半導體、零組件與硬體製造優勢，但在軟體與資料能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。