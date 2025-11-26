快訊

火光照夜空！香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

市場首見！全家啟動億元茶飲升級 現煮精品茶登場　

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
市場首見！全家啟動億元茶飲升級工程、現煮精品茶登場。全家／提供
市場首見！全家啟動億元茶飲升級工程、現煮精品茶登場。全家／提供

全家（5903）再掀茶飲市場新潮流，旗下茶飲品牌Let's Tea攜手製茶龍頭桔揚集團，歷時近兩年研發、投入億元規模推出市場首見「智能膠囊茶機」，並運用「AI科技煮茶」、「膠囊封裝保鮮」兩大關鍵技術，將於年底前Let's Tea「智能膠囊茶機」將於全台1,000間店舖設置完畢，目標朝向3,000店邁進。

搶攻茶金商機，全家首波推出四款現煮精品茶，包括以百小時窨製工序淬鍊的「五窨茉莉茶后」、焙香濃厚的無咖啡因「金焙蕎麥茶」、甘潤清香的「白烏龍茶」與溫潤順口的「鮮露紅茶」。

據2025年Worldpanel消費者指數指出，無糖即飲茶市場銷額年增 12%，顯見無糖茶輕飲風潮席捲即飲市場，消費者對茶葉品質亦愈發追求與講究。「全家」Let's Tea原茶銷量占比已突破四成。

本次「智能膠囊茶機」具備一鍵出茶、平均70秒快速出杯特性，讓現代人在繁忙的生活步調中，也能輕鬆享受一杯療癒現泡好茶。不同於一般即飲茶，「全家」Let's Tea「智能膠囊茶機」運用「AI科技煮茶、膠囊封存保鮮」兩大工法重新定義便利商店茶香。

全家Let's Tea共有「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」四大產品線，此次透過膠囊茶機獨家AI技術打造全新現煮精品茶飲，消費者在便利商店就能品味職人級現泡好茶，首波主打茶款「五窨茉莉茶后」，不只榮獲 ITI 國際風味評鑑(International Taste Institute) 3星殊榮，更是便利商店首見五窨工序茶。

Let's Tea亦同步推薦兩款嚴選台灣在地茶葉的代表之作，「白烏龍茶」選用台茶 17 號，以半發酵工法呈現細緻花果香氣，金黃茶湯入口柔順、尾韻回甘悠長；「鮮露紅茶」則以熟果與橙果香氣交疊為特色，口感溫潤輕盈、不澀不膩，無加糖亦順口易飲。

全家 市場 便利商店 AI

延伸閱讀

瑞幸咖啡若插旗台灣 恐衝擊市場？全家、星巴克這樣說

迎向超高齡社會 健康台灣委員會公布長照3.0兩大核心升級

73歲婦誤喝農藥 南投醫院連續性血液透析救回一命

新北八里衛生所使用40年 婦科診間、無障礙設施急需升級

相關新聞

市場首見！全家啟動億元茶飲升級 現煮精品茶登場　

全家（5903）再掀茶飲市場新潮流，旗下茶飲品牌Let's Tea攜手製茶龍頭桔揚集團，歷時近兩年研發、投入億元規模推出...

瑞幸咖啡若插旗台灣 恐衝擊市場？全家、星巴克這樣說

中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸傳出12月登台，是否會在台灣咖啡市場掀起波瀾引關注。全家生鮮現做調理部長林鴻成回應，瑞幸雖訴求平...

和潤企業增持HFC股權 布局東南亞金融版圖

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）積極多角化布局，進軍東南亞市場與HFC (CAMBODIA) MICROFINANC...

中鋼企業工會改選 楊乙記高票當選新理事長

中鋼（2002）企業工會26日完成第15屆理事長暨會員代表選舉，由常務理事長楊乙記以高票當選新理事長。

房市冷颼颼 銀行老總：緩跌比急跌更慘、這波修正會拖更久

全台房市進入冷卻期，遠東商銀（2845）總經理周添財表示，房市進入緩跌期，這次修正會花較長時間，在這段緩跌的過程中，並不...

三陽、親慈投入花蓮災後重建 三大援助同步啟動

三陽工業（2206）（SYM）與親慈慈善會，繼日前捐贈100台機車與1,500萬元協助花蓮災後重建後，為讓援助能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。