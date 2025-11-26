市場首見！全家啟動億元茶飲升級 現煮精品茶登場　

全家（5903）再掀茶飲市場新潮流，旗下茶飲品牌Let's Tea攜手製茶龍頭桔揚集團，歷時近兩年研發、投入億元規模推出市場首見「智能膠囊茶機」，並運用「AI科技煮茶」、「膠囊封裝保鮮」兩大關鍵技術，將於年底前Let's Tea「智能膠囊茶機」將於全台1,000間店舖設置完畢，目標朝向3,000店邁進。

搶攻茶金商機，全家首波推出四款現煮精品茶，包括以百小時窨製工序淬鍊的「五窨茉莉茶后」、焙香濃厚的無咖啡因「金焙蕎麥茶」、甘潤清香的「白烏龍茶」與溫潤順口的「鮮露紅茶」。

據2025年Worldpanel消費者指數指出，無糖即飲茶市場銷額年增 12%，顯見無糖茶輕飲風潮席捲即飲市場，消費者對茶葉品質亦愈發追求與講究。「全家」Let's Tea原茶銷量占比已突破四成。

本次「智能膠囊茶機」具備一鍵出茶、平均70秒快速出杯特性，讓現代人在繁忙的生活步調中，也能輕鬆享受一杯療癒現泡好茶。不同於一般即飲茶，「全家」Let's Tea「智能膠囊茶機」運用「AI科技煮茶、膠囊封存保鮮」兩大工法重新定義便利商店茶香。

全家Let's Tea共有「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」四大產品線，此次透過膠囊茶機獨家AI技術打造全新現煮精品茶飲，消費者在便利商店就能品味職人級現泡好茶，首波主打茶款「五窨茉莉茶后」，不只榮獲 ITI 國際風味評鑑(International Taste Institute) 3星殊榮，更是便利商店首見五窨工序茶。

Let's Tea亦同步推薦兩款嚴選台灣在地茶葉的代表之作，「白烏龍茶」選用台茶 17 號，以半發酵工法呈現細緻花果香氣，金黃茶湯入口柔順、尾韻回甘悠長；「鮮露紅茶」則以熟果與橙果香氣交疊為特色，口感溫潤輕盈、不澀不膩，無加糖亦順口易飲。