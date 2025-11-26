機場公司六度榮獲TCSA台灣企業永續獎雙項大獎 華航、長榮也奪多獎項

財團法人台灣永續能源研究基金會今天在台北圓山大飯店舉辦「2025第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」，桃園國際機場公司榮獲「永續報告白金級」與「台灣百大永續典範企業」兩項殊榮；航空公司部分，華航奪得「台灣十大永續典範企業獎」等五項大獎，長榮航空則是獲得「永續報告書獎–銀獎」等七項大獎。

機場公司表示，為積極回應國際永續議題，將環境（E）、社會（S）與治理（G）理念融入經營策略，並以聯合國永續發展目標（SDGs）帶動雙軸轉型，致力建構綠色關鍵基礎設施，積極導入再生能源、汰換節能設備，實踐減碳雙軌策略。本次榮獲「永續報告白金級」與「台灣百大永續典範企業」兩項殊榮，自2020年以來，機場公司已連續六年獲獎，充分展現永續治理與淨零轉型的具體成果。

航空公司部分，中華航空不但再次奪下「台灣十大永續典範企業獎」，也是台灣唯一獲此殊榮的航空公司，同時也獲得「服務業年度最佳報告書」四連霸、「氣候領袖獎」、「社會共融領袖獎」及全球「永續報告書銀獎」。華航也積極推動永續轉型，從空地聯合減碳、汰換節能機隊、推動SAF使用，到全面落實氣候風險管理（TCFD）及自然相關財務揭露（TNFD）管理作為，並參與ICAO國際航空業碳抵換及減量計畫，目標2050年達成淨零排放。

華航指出，集團也投入公益行動，今年捐款新台幣1仟萬元賑濟丹娜絲颱風災民、免費載運緬泰地區賑災物資等，舉辦共19場公益活動。永續成績屢獲國際肯定，連續八年入選DJSI道瓊永續指數新興市場成分股，三度蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」，十度入選富時永續指數系列成分股；國際永續評比機構S&P Global最新2025年永續年鑑評鑑結果，更獲評全球航空產業前 5% 殊榮，是台灣唯一八度入榜的運輸業者。

長榮航空則是獲頒「全球企業永續獎(GCSA)」《永續報告書獎–銀獎》及「台灣企業永續獎(TCSA)」《永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎》、《永續報告類–運輸業白金獎》，以及永續單項績效之《永續供應鏈領袖獎》、《社會共融領袖獎》、《氣候領袖獎》及《創新成長領袖獎》共七項大獎。