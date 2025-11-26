基士德獲科技新創競賽大獎 引領智慧水務邁向AI時代

基士德-KY（6641）26日上午，以「太古可口可樂水系統優化方案」榮獲經濟部「2025 科技新創競賽 Startup Challenge Awards」獎項，肯定公司在 AI、數據分析與永續節能上的創新成果。

基士德指出，在永續技術方面，公司參與的「再生水資源智慧管理暨其溫室氣體減量認證平台建構」計畫也已獲經濟部A+計畫審查通過。

此外，基士德自主研發的「WaterOps AI Switch」亦入選「2025數位×淨零轉型應用服務遴選」，再次印證公司在智慧水務與永續技術整合的領導角色。