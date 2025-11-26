基士德獲科技新創競賽大獎 引領智慧水務邁向AI時代
基士德-KY（6641）26日上午，以「太古可口可樂水系統優化方案」榮獲經濟部「2025 科技新創競賽 Startup Challenge Awards」獎項，肯定公司在 AI、數據分析與永續節能上的創新成果。
基士德指出，在永續技術方面，公司參與的「再生水資源智慧管理暨其溫室氣體減量認證平台建構」計畫也已獲經濟部A+計畫審查通過。
此外，基士德自主研發的「WaterOps AI Switch」亦入選「2025數位×淨零轉型應用服務遴選」，再次印證公司在智慧水務與永續技術整合的領導角色。
基士德強調，未來將以「智慧水務＋節能設備」為雙引擎，結合 AI、IoT與大數據，協助公共與工業水務單位加速淨零轉型，落實「Green．Safe．Development」理念，引領台灣邁向下一個智慧水務新時代。
