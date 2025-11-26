東元「機器人關節模組 M1-140」 榮獲台灣精品金質獎肯定

東元（1504）電機在第34屆台灣精品獎選拔中，以「智能匯集 - 仿生機器人關節電機模組（M1-140）」榮獲金質獎肯定，展現東元在智慧機器人領域上的研發成果，也反映市場對新一代關節模組整合能力的高度需求。

東元領導研發團隊的饒達仁技術長表示，東元的機器人關節電機模組應用涵蓋工業巡檢、智慧物流、消防救援、機器狗與人形機器人等多元領域，是推動產業自動化、智能化的利器，持續助攻產業加速邁向智慧製造與永續轉型。

東元指出，M1-140機器人關節模組以創新技術與高附加價值為核心，展現「INNOVALUE」之研發精神，採一體化設計，將馬達、減速機與驅動技術整合於單一模組中，精簡結構並降低組裝複雜度，帶來穩定高效的系統運作表現。

透過鎂鋰合金輕量化結構搭配外轉子馬達，使M1-140兼具高扭力、高效率與高散熱性能，可在長時間運轉下維持穩定輸出，有效改善傳統關節模組易過熱與耐用度不足的問題。設計階段亦導入多物理模擬分析技術，驗證機械、熱能與電性整合的表現，助於確保品質與可靠度。

憑藉高度整合與模組化設計的優勢，M1-140 在今年台北國際自動化展亮相時便獲得業界廣泛關注。東元目前已推出適用於機器人的「髖關節」以及四足機器人用的「旋轉關節」模組。

饒達仁表示，未來將持續與感測器、線性關節與核心晶片等供應商結盟，目標是共同打造人形機器人所需的六大關節模組，包括肩關節、膝關節與腕關節等。

此外，東元也規劃將與減速機、軸承等相關供應鏈持續深化合作，建立完整的國產關節模組生態系，為人形機器人產業鏈奠定重要基礎，成為推動智慧自動化的關鍵驅動力量。

東元表示，除榮獲本屆台灣精品金質獎外，還有六項創新技術與產品獲得評審肯定，涵蓋電動載具、工業驅控、高能效馬達與智慧空調等多元領域。

獲獎項目包括：「中型電動巴士直驅動力馬達」、「高性能通訊泛用型交流伺服驅動系統」、「北美 Super Premium 能效馬達」、「新世代 IE5 薄型化永磁軸向磁通馬達」、「無軸封式軸向磁驅離心泵」及「AI 智慧節能磁浮冰水機」。

東元指出，這些成果不僅展現其在關鍵技術研發、產品創新與實際應用上的持續投入，也再次以卓越表現驗證企業願景——致力成為全球電氣化、智能化與綠色能源的核心發展驅動者。