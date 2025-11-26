瑞幸咖啡若插旗台灣 恐衝擊市場？全家、星巴克這樣說

中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸傳出12月登台，是否會在台灣咖啡市場掀起波瀾引關注。全家生鮮現做調理部長林鴻成回應，瑞幸雖訴求平價，定位上可能與超商重疊，但全家全台門市逾4000家，若瑞幸無法迅速大量擴點，將難以撼動超商咖啡既有市場基礎。

林鴻成今天出席全家啟動茶飲億元升級工程活動記者會，會後接受中央社記者詢問，對於瑞幸咖啡可能插旗台灣的看法，他說，台灣咖啡市場持續成長，台灣人一年平均喝約185杯咖啡，且持續成長，瑞幸若進軍台灣，確實可讓消費者選擇變多，不過以銷售型態與消費習慣來看，預期「對超商不會有太大影響」；相較之下，瑞幸因主打平價連鎖咖啡，對台灣連鎖咖啡店的競爭影響可能更明顯。

林鴻成說，超商咖啡已成為許多民眾每天的消費習慣，早上到超商買一杯咖啡，對他們來說是有儀式感的日常行為，加上全家長期布局寄杯服務，有不少消費者手機裡都是累積大量寄杯，全家累積的寄杯量也高達數千萬杯，門市約有4成咖啡是透過手機兌換，消費者依賴度已形成，為此全家也持續優化APP兌換流程。

他表示，瑞幸雖訴求平價，與超商定位重疊，但在通路規模上，全家在全台有超過4000家門市，若瑞幸無法在短時間大量擴點，就可能會侷限在特定區域，難以撼動超商咖啡既有市場基礎。

成本端方面，林鴻成說，咖啡豆受供需失衡及天候變遷影響，自去年起價格大幅走揚，咖啡豆價格短期內難以回落，但超商因店數龐大，具規模採購優勢，瑞幸進軍台灣在採購未必具競爭力。

他也提到，超商多為24小時營業，消費者想喝咖啡可隨時購買，相較於一般咖啡店的營運時間，取得便利性則是超商優勢。

統一超商低調不評論。台灣星巴克向中央社記者指出，樂見台灣咖啡市場持續蓬勃發展，也相信市場有足夠空間讓各品牌共同成長，這對產業與消費者都是正向的，最終都期望能為消費者帶來更高品質的咖啡體驗。