長榮航空獲7項企業永續大獎、IATA永續採購認證 樹立航空業ESG新標竿

長榮航空今於2025第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮中，獲頒「永續報告書獎–銀獎」、「永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎」等7項大獎，另也獲得IATA永續採購認證，成為全球唯二、亞洲第一家榮獲此項認證的航空公司，長榮航空表示，致力成為全球航空業永續經營標竿。

長榮航空今（26）日於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的「2025第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」中，獲頒全球企業永續獎（GCSA）「永續報告書獎–銀獎」、台灣企業永續獎（TCSA）「永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告類–運輸業白金獎」，以及永續單項績效的「永續供應鏈領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「氣候領袖獎」及「創新成長領袖獎」共七項大獎，由長榮航空總經理孫嘉明親自出席領獎。

長榮航空表示，今年在永續經營的道路上再創里程碑，10月份獲得國際航空運輸協會（IATA）「永續採購」（Sustainable Procurement- SP）認證，成為全球唯二、亞洲第一家榮獲此項認證的航空公司。

透過標準化的責任採購流程，把永續理念全面融入採購流程與管理架構，與價值鏈夥伴攜手打造更具前瞻性與韌性的永續供應鏈。

在環境與社會共融方面，長榮航空積極響應自然相關財務揭露框架（TNFD），與新生永續顧問股份有限公司合作扶植屏東有機果園轉型，利用新生公司專利的草生栽培農業工法施作及管理，以有效減少農業溫室氣體排放，並增加土壤有機質、碳匯量和土壤保水功能，達到國際永續農業的標準。

藉由契作的模式，同步實現果園永續經營與提升環境效益，果園所生產的檸檬未來也將供應於長榮航空機上餐飲，讓旅客在享受餐點的同時，也一起參與零碳永續農業轉型。