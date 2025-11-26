中鴻法說會／熱軋鋼捲需求退溫 鋼管逆勢成長

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鴻（2014）26日法說會，揭示具體數據顯示，熱軋鋼捲需求衰退，但受惠油氣、輸配管線、機械用管需求穩定，鋼管逆勢成長16%。隨著鋼鐵景氣谷底打底、全球供需改善，期待2026年鋼市有望溫和回升。

法人指出，2025年的相對低迷鋼市環境下，中鴻法說會中給出相對審慎但偏正向的展望。簡報內容呈現三大核心訊號：全球經濟溫和復甦、鋼市供給逐步收縮，以及政策面改善全球貿易秩序等。

世界鋼鐵協會（worldsteel）預測，2026 年全球鋼鐵需求可望成長1.3%至17.73億公噸。需求回升主要來自印度需求成長9.1%，續為全球鋼需新引擎；東協五國越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓需求溫和增長，歐盟受國防支出與能源基建帶動，需求回升3.2%

中鴻指出，台灣鋼鐵公會資料，2025年1至9月普通鋼材表面消費量下降3.9%，其中熱軋板捲衰退6.3%，冷軋鋼捲衰退12.6%，棒鋼減少2.6%，反映科技廠房踩剎車、營建缺工與建照量減少的壓力。但鋼管產品逆勢成長16.1%，主要受惠油氣、輸配管線、機械用管需求穩定。

