統一超商連9年獲TCSA台灣企業永續獎！榮獲7項大獎 零售業界獲獎之最

台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2025台灣企業永續獎（TCSA）」頒獎典禮今日（11月26日）登場，統一超商9度入選、共榮獲7項大獎，一舉囊括「企業永續報告類貿易百貨業—白金獎」、「綜合績效獎—台灣百大永續企業獎」及「永續供應鏈領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「創意溝通領袖獎」、「氣候領袖獎」、「透明誠信領袖獎」等5項永續單項績效獎，今年為第5次榮獲貿易百貨業白金獎，在永續報告類及綜合績效獎皆取得該業別第一名佳績，亦是零售業獲獎最多的公司之一，展現統一超商在長期實踐SDGs及落實永續發展的成果。

根據TAISE統計，今年TCSA共有743家企業、政府單位與組織報名參賽，累計歷年參與單位達上千家，千家單位合計2024年總營收衝破新台幣38.4兆元，為全台規模最大的全方位永續評選體系，分別設立不同獎項，選出該永續領域中的領導者。統一超商今年囊括7項大獎，涵蓋永續創新、永續供應鏈、氣候行動、創意溝通、公司治理等面向。

統一超商自2020年擬訂永續藍圖，跨單位成立「減塑、減碳、惜食與永續採購」四大專案小組，2024年起遵循ISO 20400永續採購指引架構。今年亦創超商通路之先攜手森林管理委員會響應FSC森林周，CITY系列飲品目前全面採用「FSC森林永續認證」紙杯與杯套。

因應氣候變遷，統一超商承諾2050年達成本業營運範疇一與範疇二的淨零排放目標，已完成溫室氣體盤查與取得ISO14064-1認證，並連續3年取得CDP氣候變遷問卷A-領導等級。今年領先同業設置本土首家「生物多樣性示範超商」，率先於新設店流程中納入「生態敏感度自評」，透過門市生態布置傳遞保育觀念。

統一超商持續以「聯名綠色餐飲、擴大販售據點、優化素蔬食標示」三大策略推健康飲食與綠色消費，自有品牌「天素地蔬」引領超商低碳飲食風潮，累計至去年底約減少逾9萬公噸碳排放量，相當於約235座大安森林公園一年碳吸附。