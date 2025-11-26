和潤企業增持HFC股權 布局東南亞金融版圖

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）積極多角化布局，進軍東南亞市場與HFC (CAMBODIA) MICROFINANCE 25日於柬埔寨金邊隆重舉辦增持股份簽約典禮。

和潤企業作為台灣領先的汽車與消費金融服務業者，近年積極拓展海外市場，本次進一步增持 31% 股份，象徵跨國合作進入更緊密的策略夥伴階段，也為集團海外版圖注入成長動能。

HFC (CAMBODIA) MICROFINANCE近兩年業務表現亮眼，連續以逾50%的幅度快速成長，展現當地普惠金融需求強勁，且和潤企業投資首年即成功協助其取得柬埔寨微型金融執照並更名為HFC (CAMBODIA) MICROFINANCE，成為業務拓展的重要里程碑；相較投資前，預估2025年底公司資產規模有望突破140%成長，持續展現穩健向上的動能，成為和潤拓展海外市場的重要支柱。

和潤企業看好柬埔寨金融市場的發展潛力，過去一年，多次針對未來布局及市場策略與當地經營團隊進行密集研議，形成加速擴展的共識。

隨著增持決議通過，正式宣告未來將以更緊密的資源整合，提升營運效率並擴大客群規模，持續強化市場競爭力。

簽約典禮上，和潤企業董事長陳建州表示，對柬埔寨的金融成長動能深具信心。HFC (CAMBODIA) MICROFINANCE透過提供汽車與機車貸款等多元服務，使民眾得以取得交通工具，不論用於商業活動或日常代步，都能有效提升經濟參與度，對當地金融包容性與經濟發展貢獻良多。此次增持象徵和潤企業正式進入更深度的經營角色，未來將強化專業共享、技術導入與產品創新，持續擴大服務能量，優化客戶體驗，並以更扎實穩健的策略推動永續成長，期能推動柬埔寨金融產業朝更具活力與蓬勃的未來邁進。