快訊

駭人畫面曝光！香港大埔宏福苑大火濃煙竄天 已有4人葬身火海

峇里島直擊！POCO F8 Ultra、F8 Pro亮相明日開賣 Bose喇叭大讚、手機定價功能一次看

捲入閃兵案…還沒等到坤達回「綜藝玩很大」 KID曝錄影現場氣氛

和潤企業增持HFC股權 布局東南亞金融版圖

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和潤企業增持HFC (CAMBODIA) MICROFINANCE股權深化布局東南亞金融版圖。圖／業者提供
和潤企業增持HFC (CAMBODIA) MICROFINANCE股權深化布局東南亞金融版圖。圖／業者提供

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）積極多角化布局，進軍東南亞市場與HFC (CAMBODIA) MICROFINANCE 25日於柬埔寨金邊隆重舉辦增持股份簽約典禮。

和潤企業作為台灣領先的汽車與消費金融服務業者，近年積極拓展海外市場，本次進一步增持 31% 股份，象徵跨國合作進入更緊密的策略夥伴階段，也為集團海外版圖注入成長動能。 

HFC (CAMBODIA) MICROFINANCE近兩年業務表現亮眼，連續以逾50%的幅度快速成長，展現當地普惠金融需求強勁，且和潤企業投資首年即成功協助其取得柬埔寨微型金融執照並更名為HFC (CAMBODIA) MICROFINANCE，成為業務拓展的重要里程碑；相較投資前，預估2025年底公司資產規模有望突破140%成長，持續展現穩健向上的動能，成為和潤拓展海外市場的重要支柱。

和潤企業看好柬埔寨金融市場的發展潛力，過去一年，多次針對未來布局及市場策略與當地經營團隊進行密集研議，形成加速擴展的共識。

隨著增持決議通過，正式宣告未來將以更緊密的資源整合，提升營運效率並擴大客群規模，持續強化市場競爭力。

簽約典禮上，和潤企業董事長陳建州表示，對柬埔寨的金融成長動能深具信心。HFC (CAMBODIA) MICROFINANCE透過提供汽車與機車貸款等多元服務，使民眾得以取得交通工具，不論用於商業活動或日常代步，都能有效提升經濟參與度，對當地金融包容性與經濟發展貢獻良多。此次增持象徵和潤企業正式進入更深度的經營角色，未來將強化專業共享、技術導入與產品創新，持續擴大服務能量，優化客戶體驗，並以更扎實穩健的策略推動永續成長，期能推動柬埔寨金融產業朝更具活力與蓬勃的未來邁進。

和潤企業 柬埔寨 東南亞

延伸閱讀

和潤企業增持HFC MICROFINANCE股權 強化東南亞布局

在柬埔寨涉販運人口 中國網紅「橙子姐姐」被捕

相關新聞

和潤企業增持HFC股權 布局東南亞金融版圖

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）積極多角化布局，進軍東南亞市場與HFC (CAMBODIA) MICROFINANC...

中鋼企業工會改選 楊乙記高票當選新理事長

中鋼（2002）企業工會26日完成第15屆理事長暨會員代表選舉，由常務理事長楊乙記以高票當選新理事長。

房市冷颼颼 銀行老總：緩跌比急跌更慘、這波修正會拖更久

全台房市進入冷卻期，遠東商銀（2845）總經理周添財表示，房市進入緩跌期，這次修正會花較長時間，在這段緩跌的過程中，並不...

三陽、親慈投入花蓮災後重建 三大援助同步啟動

三陽工業（2206）（SYM）與親慈慈善會，繼日前捐贈100台機車與1,500萬元協助花蓮災後重建後，為讓援助能...

永豐餘獲「台灣企業永續獎」七大獎項肯定 朝氣候科技產業前進

永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2025台灣企業永續獎（TCSA）」揭曉，永豐餘投控（1907）與旗下子公司以卓...

「車子非必要不要買」阿格力日本比車價：台灣到底貴去哪？三成已經叫便宜了

台灣車主常說「車很貴」，但到底貴到什麼程度？阿格力人在東京，一口氣比較多款車型的台日售價，從電動車到豪華MPV，再到常見的休旅與跑車，價差大到讓他直呼：「三成叫便宜，有些車甚至溢價80%。」 以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。