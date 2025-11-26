中鋼企業工會改選 楊乙記高票當選新理事長
中鋼（2002）企業工會26日完成第15屆理事長暨會員代表選舉，由常務理事長楊乙記以高票當選新理事長。
中鋼企業工會作為全國規模最大的單一廠場工會，其理事長由全體會員直接選舉產生，制度本身即具備高度的代表性與民主基礎。近年來，在現任理事長陳春生的領導下，憑藉其獨特的人格魅力與卓越的縱橫智慧，持續拓展工會的影響力，不僅深獲地方與中央行政首長的信賴與肯定，更將中鋼企業工會的聲音與信譽推向歷史新高，備受社會各界矚目。
本屆選舉共有3位候選人登記參選，競選期間各方積極動員，爭取會員支持。楊乙記以5,728票、得票率69.66%當選，創下中鋼企業工會理事長選舉史上的最高得票紀錄。同時99位會員代表也順利產生。
楊乙記除感謝全體會員的支持外，更強調工會力量的展現，倚賴會員的熱心參與及支持，這股民意將成為他未來談判桌上最堅實的後盾，為會員爭取更好的勞動條件。他表示，未來工會將以「團結創新、世代共榮」為宗旨，不論是初入職場的新進同仁，或奉獻一生的資深前輩，他都將信守承諾，在瞬息萬變的產業環境中，為所有中鋼人築起一道最堅實的權益防線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言