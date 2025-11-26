快訊

中鋼企業工會改選 楊乙記高票當選新理事長

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼企業工會改選，楊乙記高票當選新理事長。工會提供

中鋼（2002）企業工會26日完成第15屆理事長暨會員代表選舉，由常務理事長楊乙記以高票當選新理事長。

中鋼企業工會作為全國規模最大的單一廠場工會，其理事長由全體會員直接選舉產生，制度本身即具備高度的代表性與民主基礎。近年來，在現任理事長陳春生的領導下，憑藉其獨特的人格魅力與卓越的縱橫智慧，持續拓展工會的影響力，不僅深獲地方與中央行政首長的信賴與肯定，更將中鋼企業工會的聲音與信譽推向歷史新高，備受社會各界矚目。

本屆選舉共有3位候選人登記參選，競選期間各方積極動員，爭取會員支持。楊乙記以5,728票、得票率69.66%當選，創下中鋼企業工會理事長選舉史上的最高得票紀錄。同時99位會員代表也順利產生。

楊乙記除感謝全體會員的支持外，更強調工會力量的展現，倚賴會員的熱心參與及支持，這股民意將成為他未來談判桌上最堅實的後盾，為會員爭取更好的勞動條件。他表示，未來工會將以「團結創新、世代共榮」為宗旨，不論是初入職場的新進同仁，或奉獻一生的資深前輩，他都將信守承諾，在瞬息萬變的產業環境中，為所有中鋼人築起一道最堅實的權益防線。

