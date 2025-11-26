房市冷颼颼 銀行老總：緩跌比急跌更慘、這波修正會拖更久

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
全台房市進入冷卻期，遠東商銀總經理周添財表示，房市進入緩跌期，這次修正會花較長時間，在這段緩跌的過程中，並不適合入手房地產。房市示意圖。記者游智文／攝影

全台房市進入冷卻期，遠東商銀（2845）總經理周添財表示，房市進入緩跌期，這次修正會花較長時間，在這段緩跌的過程中，並不適合入手房地產

遠東商銀每年都會推出紙本月曆，今天發行2026年月曆主題為《搭火車遊寶島》，這也是遠銀繼自行車專用道、永續旅遊景點等主題之後，以月曆倡議低碳旅遊的第三部曲。

周添財表示，永續是通往共好新年的軌道，新的一年希望以火車旅遊主題接軌永續，邀請客戶踏上綠色低碳旅程，繼續發現寶島的美麗角落。

《搭火車遊寶島》月曆由周添財與遠東銀三位搭火車通勤的員工共同發表，分別個人金融李美蓁、法人金融沈蕙萱及資訊科技總處潘彥良。月曆內容則呈現鐵路旅行的豐富面向，其中有見證台灣百年鐵道史的彰化扇形車庫，有被外媒稱為史詩級火車之旅的阿里山鐵路，有由礦鄉鐵支路華麗轉身為國旅明星的平溪支線，還有秒回農業時代的林鳳營火車站、新創的遊輪式觀光列車，以及可體驗乘坐早年產業鐵路五分仔車的天送埤車站園區，並納入國家鐵道博物館等景點，多元接軌火車旅遊的豐富內涵與樂趣。

針對房市議題，周添財表示，根據過去經驗，房市是8年一個循環，但這一次10多年都沒有跌，所以這一次的調整時間會比較長。

周添財指出，緩跌是更糟糕的，會拖更久，因為緩跌期間大家就不會買，而會持續觀望等待，因此他個人認為，此時不適合入手房地產；如果急跌20趴才是可以入手的時機，但此時顯然不是。

至於遠銀，因為往來建商都是底子深厚的優質建商，因此並未受到這波房地產不景氣影響；周添財指出，遠銀在房地產業務很保守，成數都不高，而且是看人不是看擔保品。

他解釋，不動產貸款擔保品固然很重要，但是借款人的信用更重要，所以遠銀到目前為止，房貸幾乎0呆帳。

遠東商銀發行2026年月曆《搭火車遊寶島》，由遠東商銀總經理周添財（第三位）與遠銀搭火車通勤的同仁共同發表。記者仝澤蓉／攝影

