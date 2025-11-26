欣達環工「高雄橋頭再生水廠興建移轉營運案」 獲頒民間工程類優等獎

欣陸投控（3703）旗下欣達環工公司以「高雄橋頭再生水廠興建移轉營運案（BTO）」獲頒「民間工程類優等獎」。此獎肯定欣達環工在職安衛管理與安全文化上的卓越表現。

欣達環工執行長周黎明表示，「安全至上不是口號，而是我們每天現場實踐的信念。從管理團隊到第一線同仁，人人都是安全文化的實踐者。未來，我們將持續以科技與創新為動能，深化職業安全衛生管理，讓安全成為企業最強的競爭力。」

「高雄橋頭再生水廠興建移轉營運案（BTO）」案以「源頭管理、科技減災」為核心，從設計與監造階段即導入 BIM 模擬與 AR（擴增實境）安全檢核，提前預警施工風險，確保防護設施先行到位。

同時，該案現場更配置多項智慧防護系統與 DWB（Don’t Walk By）電子巡檢機制，打造即時監控、全員參與的安全管理網絡。

「高雄橋頭再生水廠興建移轉營運案（BTO）」工程亦全面導入 ISO 45001:2018 與 TOSHMS 安全衛生管理系統，將風險控管落實到設計源頭，建立以風險預防與持續改善為核心的管理架構。

此外，欣達環工推動Wellbeing健康促進，透過醫護面談、生活諮詢與健康講座，落實「安全、健康、幸福」的工作環境。