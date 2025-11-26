三陽、親慈投入花蓮災後重建 三大援助同步啟動

三陽工業（2206）（SYM）與親慈慈善會，繼日前捐贈100台機車與1,500萬元協助花蓮災後重建後，為讓援助能以最直接、最即時的方式送達受災家庭，於11月25日再度動員志工前往災區，向馬太鞍溪堰塞湖周邊2,300多戶受災家庭致贈每戶4,000元慰問金。三陽與親慈也捐贈100萬元，用於溢流重災區光復商工學生三餐膳食補助，協助孩子們安心專注課業。同時，三陽捐贈的100台機車亦已陸續展開交車作業，預計於11月26日前全數交付至受災戶手中，協助居民儘早恢復交通便利與日常生活。

為確保慰問金能在當日快速且無誤地發放，土地銀行第三區區域中心與土地銀行花蓮分行主動加入公益行列，由土地銀行經理楊財源帶領花蓮分行志工，提前將現金細心分裝為2,300多份信封，花蓮縣警察局花蓮分局派員全程護送現金至發放現場，親慈慈善會與三陽志工則動員80位志工分為25組小隊，其中19組在光復商工、1組在鳳林鎮公所，5組負責引導及後勤支援，維持會場動線與名冊核對發放，花蓮縣警察局花蓮分局、鳳林分局光復分駐所亦派出多位警力維持秩序，發放流程井然有序，確保每一份溫暖心意都能精準送達。

此次捐助的光復商工位於此次洪災溢流的重災區，校園被大量泥漿侵入、校舍嚴重受損。光復商工校長陳德明長期陪伴許多家境清寒、需靠打工分擔家計的學生。為避免經濟壓力成為阻礙學習的負擔，陳德明推動「全住宿支持計畫」，免費提供住宿與三餐，讓孩子們能在穩定的生活環境中專心向學，以教育翻轉未來。

三陽與親慈慈善會在得知校方需求後，立即決議捐款100萬元，用於補助學生三餐與伙食費，盼望孩子們穩定學習。親慈慈善會新竹分會主任黃俐荃表示，教育承載著偏鄉孩子的希望，尤其是那些努力想讀書的孩子。教育能為他們打開一扇新的門，希望在這段艱難時刻，陪著孩子把這扇門重新建好，讓光亮再次照進來。