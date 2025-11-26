和潤企業增持HFC MICROFINANCE股權 強化東南亞布局

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）積極拓展海外市場，25日與柬埔寨HFC (CAMBODIA) MICROFINANCE簽約增加31%持股，總計持股達66%，跨國合作進入更緊密的策略夥伴階段，也為集團海外版圖注入成長動能。

和潤公司表示， HFC (CAMBODIA) MICROFINANCE近兩年業務表現亮眼，連續以逾50%的幅度快速成長，展現當地普惠金融需求強勁，且和潤企業投資首年即成功協助其取得柬埔寨微型金融執照並更名為HFC (CAMBODIA) MICROFINANCE，成為業務拓展的重要里程碑；相較投資前，預估2025年底公司資產規模有望突破 140% 成長，持續展現穩健向上的動能，成為和潤拓展海外市場的重要支柱。

和潤企業看好柬埔寨金融市場的發展潛力，過去一年，多次針對未來布局及市場策略與當地經營團隊進行密集研議，形成加速擴展的共識。隨著增持決議通過，正式宣告未來將以更緊密的資源整合，提升營運效率並擴大客群規模，持續強化市場競爭力。

和潤企業董事長陳建州表示，HFC (CAMBODIA) MICROFINANCE透過提供汽車與機車貸款等多元服務，使民眾得以取得交通工具，不論用於商業活動或日常代步，都能有效提升經濟參與度，對當地金融包容性與經濟發展貢獻良多。此次增持象徵和潤企業正式進入更深度的經營角色，未來將強化專業共享、技術導入與產品創新，持續深化拓展東南亞市場。

市場 和潤企業 柬埔寨

