長榮航空永續實力再提升 獲七項企業永續大獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空（2618）26日於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2025第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」中，獲頒「全球企業永續獎(GCSA)」《永續報告書獎–銀獎》及「台灣企業永續獎(TCSA)」《永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎》、《永續報告類–運輸業白金獎》，以及永續單項績效之《永續供應鏈領袖獎》、《社會共融領袖獎》、《氣候領袖獎》及《創新成長領袖獎》共七項大獎，由長榮航空孫嘉明總經理親自出席領獎，充分展現長榮航空在永續治理上持續耕耘的實力。

長榮航空今年在永續經營的道路上再創里程碑，於10月份獲得國際航空運輸協會（IATA）「永續採購」（Sustainable Procurement- SP）認證，成為全球唯二、亞洲第一家榮獲此項認證的航空公司。透過標準化的責任採購流程，把永續理念全面融入採購流程與管理架構，與價值鏈夥伴攜手打造更具前瞻性與韌性的永續供應鏈。

在環境與社會共融方面，長榮航空積極響應自然相關財務揭露框架（TNFD），與新生永續顧問股份有限公司合作扶植屏東有機果園轉型，利用新生公司專利的草生栽培農業工法施作及管理，以有效減少農業溫室氣體排放，並增加土壤有機質、碳匯量和土壤保水功能，達到國際永續農業的標準。藉由契作的模式，同步實現果園永續經營與提升環境效益，果園所生產的檸檬未來也將供應於長榮航空機上餐飲，讓旅客在享受餐點的同時，也一起參與零碳永續農業轉型。

作為肩負永續責任的企業公民，長榮航空始終秉持「安全、服務、永續」的核心理念，以實際行動為社會注入正向能量，多方面實踐永續治理的承諾。長榮航空將持續提升營運績效與永續表現，致力於成為全球航空業永續經營的標竿。

