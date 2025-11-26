快訊

華航再奪台灣十大永續典範企業獎 五項大獎領航航空業永續標竿

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航連續12年屢獲企業永續獎殊榮，一舉奪得五項大獎，由中華民國無任所大使簡又新 (左) 親自頒獎予華航資深副總經理陳一戈 (右)。圖／華航提供
華航（2610）於2025年全球暨台灣企業永續獎（Global Corporate Sustainability Awards, GCSA／（Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA）再度脫穎而出，榮獲五項大獎肯定。其中，再次奪下「台灣十大永續典範企業獎」(服務業)，成為台灣唯一獲此殊榮的航空公司，展現華航深耕永續經營的卓越成果。

「2025 第十八屆全球暨台灣企業永續獎」頒獎典禮於26日由中華民國無任所大使簡又新頒獎，華航由資深副總經理陳一戈代表受獎。今年評選共吸引逾千家企業角逐，華航奪得五項大獎包含永續綜合績效類第二度獲「台灣十大永續典範企業獎」(服務業)、永續報告類連四年蟬聯最高榮譽「服務業年度最佳報告書」、永續單項績效「氣候領袖獎」與「社會共融領袖獎」；以及全球企業永續獎「永續報告書銀獎」。

華航作為國際航空業的永續先行者，引領產業落實環境、社會與公司治理，並藉由空中及地面聯合減碳，持續穩健邁向2050年淨零碳目標，推動2025年達成採購0.5% SAF階段性目標；全面落實氣候風險管理（TCFD）及自然相關財務揭露（TNFD）管理作為，推動氣候及生物多樣性的風險辨識管理及強化相關議題調適能力；參與國際碳管制機制，如ICAO國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）等等。另外也持續汰換更節油的新世代機隊，提升燃油效率，從營運的每一環節落實企業永續經營的精神。

華航以「用飛行與你我創造更多美好」為使命，邁向「領先亞太，展翼全球」的願景，從優化機隊營運規模、精進安全管理、服務優化，到淨灘、關懷弱勢長者、舉辦志工教學與多項公益運動營等，全方位涵蓋公司治理、環境保護與社會公益。今年，華航集團更捐款新台幣1仟萬元賑濟丹娜絲颱風災民、免費載運緬泰地區賑災物資等，舉辦共19場公益活動，以實現企業社會責任。

華航永續實績屢獲國內外高度肯定，連續八年入選DJSI道瓊永續指數新興市場成分股，三度蟬聯HR Asia 2025「亞洲最佳企業雇主獎」，十度入選富時永續指數系列成分股 (FTSE4Good Index Series)；國際永續評比機構S&P Global最新2025年永續年鑑評鑑結果，更獲評全球航空產業前5%殊榮，是台灣唯一八度入榜的運輸業者。華航將持續為全球旅客打造永續、環保飛行體驗，強化航空運輸的永續競爭力，與全球產業共同朝2050年淨零碳排目標邁進。

華航榮獲全球企業永續獎「永續報告書銀獎」、「服務業年度最佳報告書」、「台灣十大永續典範企業獎」、永續單項績效「氣候領袖獎」與「社會共融領袖獎」。圖／華航提供
華航今年再奪「台灣十大永續典範企業獎」 (服務業)，成為台灣唯一獲此殊榮的航空公司，華航資深副總經理陳一戈（左）及永續長鄭智仁（右）共同出席頒獎典禮。圖／華航提供
華航 服務業 航空業

