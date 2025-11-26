快訊

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

陽明獲「TCSA台灣企業永續獎」 為永續未來做出貢獻

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運榮獲TCSA台灣企業永續獎台灣永續能源研究基金會簡又新董事長（左）頒獎，陽明海運白崑榮總經理（右）代表受獎。圖／陽明提供
陽明海運榮獲TCSA台灣企業永續獎台灣永續能源研究基金會簡又新董事長（左）頒獎，陽明海運白崑榮總經理（右）代表受獎。圖／陽明提供

陽明海運（2609）連續第五年參與由台灣永續能源研究基金會主辦之「TCSA台灣企業永續獎」，2025年再次投入「綜合績效類」與「永續報告類」評選，獲頒「台灣百大永續典範企業獎」及「運輸業-第1類金級」殊榮，彰顯對陽明海運落實永續作為及永續報告書溝通成效之肯定，並於26日由陽明海運白崑榮總經理代表受獎。

陽明海運以「成為全球商戶首選、具關鍵影響力的運輸集團」為營運願景，持續增進永續作為以善盡企業責任。因應全球氣候變遷的挑戰，陽明海運自2024年起於營運船隊添加海運永續生質燃油，並積極推動船舶汰舊換新及加裝節能設備與岸電系統，2024年全年船隊碳強度已較基準年2008年減少62.74%，超越國際海事組織2030年目標，未來將持續推展新世代船隊布建計畫，2026年起將啟用LNG雙燃料全貨櫃船投入船隊服務，預計於2028-2029年竣工交付營運之甲醇雙燃料預置全貨櫃船，以提升船隊競爭力及響應溫室氣體減排趨勢；除此之外，2024年陽明海運宣示「維護生物多樣性暨不毀林承諾」並進一步導入TNFD自然相關財務揭露，採用LEAP方法學來評估陽明海運在生態系中與自然相關的風險與機會，研擬應對之因應策略，以強化公司應對風險和機會的能力，促進與自然的平衡關係，為永續未來做出積極貢獻。

陽明海運亦以誠信經營為公司治理之根基，於2024年導入ISO 37001反賄賂管理系統，並於2025年通過驗證，強化公司治理與誠信經營；此外，陽明海運透過產學合作推動海事專班，持續參與海員新星培育計畫，提供海上實習機會及獎助學金補助，強化航運人才培育，並投入優秀體育選手贊助，實踐取之社會，用之社會的永續發展策略。

面對企業永續發展在環境、治理或社會面的挑戰，陽明海運將秉持以貨櫃運輸本業穩健發展為核心，力求營收成長及環境永續取得平衡，以專業服務實踐對客戶的承諾；以實際行動落實對地球的回饋，並期望以永續報告書作為媒介，與利害關係人溝通重大議題及因應措施。未來陽明海運將持續發展節能減排措施、維護生物多樣性，同時強化營運韌性，積極推動數位服務，期望提供客戶更優質、安全、低碳的永續運輸服務。

陽明海運 氣候變遷

延伸閱讀

最牛一輪／陽明揚帆 群益53啟航

台航上季 EPS 1.35元 優化船隊

陽明、萬海 認購揚帆

陽明買六艘船 拚中長期運力

相關新聞

「車子非必要不要買」阿格力日本比車價：台灣到底貴去哪？三成已經叫便宜了

台灣車主常說「車很貴」，但到底貴到什麼程度？阿格力人在東京，一口氣比較多款車型的台日售價，從電動車到豪華MPV，再到常見的休旅與跑車，價差大到讓他直呼：「三成叫便宜，有些車甚至溢價80%。」 以

永豐餘獲「台灣企業永續獎」七大獎項肯定 朝氣候科技產業前進

永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2025台灣企業永續獎（TCSA）」揭曉，永豐餘投控（1907）與旗下子公司以卓...

低總價小宅趨勢明顯 桃園這區晚一年買房、坪數少掉20坪居全國之冠

永慶房產集團盤點六都行政區2023年8月到2025年7月的實價登錄資料發現，桃園市「龜山區」平均單戶交易面積減少達36....

房市寒流過境 七都熱度高建商與建案曝光

全台房市冷颼颼，但七都呈現明顯的聲量集中化趨勢。意藍資訊總經理楊立偉26日表示，透過意藍資訊OpView社群口碑資料庫，...

精華區地段台南社宅「宜居小東」 公布最低月租6110元

台南市北區「宜居小東」社會住宅，將於今年12月11日正式公告招租。南市都發局昨天首度公開租金資訊，其中1房型最低月租金為...

哪裡「小宅化」最嚴重？桃園這區今年一戶少20坪

近年房價快速上漲，民眾購屋越買越小。永慶房產集團盤點六都行政區近一年實價登錄資料，桃園市龜山區平均單戶交易面積減少達36...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。