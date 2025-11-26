正隆四連霸 TCSA 百大永續典範獎、報告書白金獎最高榮耀

正隆（1904）26日榮獲「台灣企業永續獎（TCSA）」百大永續企業典範獎及永續報告書白金獎兩項殊榮，締造連續四年獲獎佳績，展現全方位ESG實踐成果。作為全球首批TNFD（自然相關財務揭露）先行者、CDP（國際碳揭露組織）供應商參與評估A級領導企業，正隆秉持「自然為本、以少創多」，持續精進製造鏈能資源循環綜效，攜手政府及外部夥伴，引領產業邁向低碳永續。

正隆近年並透過3R PLUS創新資源循環模式，跨域整合在地農林餘料、研發可100%自然分解的環保抑草紙，建構兼具環境、生態與社會共益的永續價值鏈，實現「紙」創造自然正成長的企業願景。

正隆董事長鄭人銘強調，依循「AI × 綠能」雙軸策略，公司正加速將傳統製造工廠轉化為智慧減碳場域。除了導入AI管理、推動智紙4.0製造，全面提升營運及生產效率外；也積極結合廠區地理條件與產線特性，布局多元再生能源設備及技術。目前，正隆已獨步打造全台第一座陸域風力發電廠，並建立太陽光電與沼氣綠電典範，同時合資成立大園汽電共生公司，發展高效能生質汽電共生系統，形成「風、光、氣、質」四大綠能應用版圖，全集團替代燃料比例已達20%，展現公司在能源轉型與減碳路徑的持續進展。

為進一步強化能源韌性與競爭力，正隆日前更與全球製漿造紙技術領導企業—芬蘭維美德公司（Valmet）完成簽約，斥資30億元於后里旗艦廠打造120噸級規模最大生質汽電共生系統，升級造紙業「減廢、創能、增綠」三大循環優勢，樹立產業低碳轉型新標竿。

聚焦氣候風險與自然資本治理，正隆近年陸續通過TCFD最高評級查核、成為全球首批TNFD先行者，並導入內部碳定價（ICP）制度，展現前瞻碳治理實力。正隆同時以「1+N碳管理行動模式」推動供應鏈升級，結合「低碳、數位、激勵、賦能」四大韌性行動，透過議合與實地輔導協助中小企業導入碳風險與環境績效評估，並籌組造紙業首個碳中和聯盟，啟動供應鏈氣候問卷，盤查並建立產業碳數據資料庫。2025年更邀集500家海內外客戶和供應鏈夥伴，舉辦「正隆全球永續產業鏈大會」，展現推動產業共榮價值鏈的行動力與領航地位。憑藉長期低碳治理與生態鏈共創，正隆建構具永續韌性與國際競爭力的淨零生態系統，於2025年榮登CDP供應商參與評估A級名單。

正隆秉持「以人為本」企業文化，對內推動「10年永續人才培育計畫」，完善內部學習機制，培育產業女力、外籍專業人才與產學新秀，並與學研單位及供應鏈共建實習與培訓體系，厚植產業人才。在職場文化上，更從工作、健康、生活三構面推動友善職場，導入性別平權制度與EAP員工協助方案，營造兼具彈性與溫度的環境，已連續五屆榮獲1111人力銀行「幸福企業金獎」。

對外，正隆推動「紙圖書館」、「永續教師研習營」及「開放綠色工廠參觀」三大社會創新行動，深化公眾環境教育；面對如花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流等重大事件，也第一時間捐贈3,000萬元支援災區救援與重建，落實「取之於社會、用之於社會」，展現產業與社會共榮的永續典範。