永豐餘獲「台灣企業永續獎」七大獎項肯定 朝氣候科技產業前進

永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2025台灣企業永續獎（TCSA）」揭曉，永豐餘投控（1907）與旗下子公司以卓越的循環經濟實績，共抱回七大獎項。永豐餘連續四年蟬聯「綜合績效類-台灣永續100大典範企業」，並獲得「永續報告書-金獎」。旗下華紙（1905）與永豐實雙雙摘下「綜合績效類-台灣永續績優企業」與「永續報告書-銀級」；申豐（6582）則首度入圍獲獎，贏得「永續報告書-銅獎」。

永豐餘以「醣經濟」為核心，成立一世紀以來，依循何壽川提出的全循環經濟框架下，與時俱進轉型成為氣候科技產業。永豐餘聚焦「能源結構低碳化」，以造紙業特性發展自發自用生質綠能，包含木質素發電與沼氣發電，輔以自行開發的碳管理儲能平台，數位化即時監控碳排放數據，兼顧營運成本及環境保護。2024年永豐餘台灣再生能源投入占總能源使用比重為40.6%，台灣紙廠平均水重複利用率達90%以上，值得一提的是，永豐餘20年來持續以放流水涵養高雄大樹舊鐵橋濕地，關注生物多樣性且建立生態系服務。

首度參加TCSA評比的申豐特用應材於職安衛項目表現優異，2024年獲得勞動部「國家職業安全衛生獎－中小企業特別獎」，且至2024年累計已達成逾100萬小時無災害工時，勞工作業環境監測完成率、化學品分級管理達成率皆為100%。另外，透過設備優化與節能專案，2024年減超過200萬公斤二氧化碳當量，低碳能源使用占比達50%。

以植物纖維為出發點，華紙的「永續」建立在與環境共榮美好上。華紙擁有全台唯一的木質素生質能發電，取得綠電發電ISO14067產品碳足跡認證，並達成全台首張電力永續認證ISO 13065（生質能源永續標準）。2024年華紙的再生能源投入占總能源使用比重逾45%，綠色採購高達45億元，於花蓮廠創立「中華紙漿環境教育園區」且通過環境教育場域認證，堅定發展綠色材料與推動潔淨能源。

永豐實旗下「五月花」與「橘子工坊」分別推出可回收、以紙減塑的環保包裝，讓消費者以實際行動參與永續消費。在能源管理上，永豐實推動兩階段能源轉型，以最新低碳紙機與燃料轉換，大幅降低碳排，同時持續改善製程效率，2024年整體單位營業收入溫室氣體排放量較2023年減少6.3%。