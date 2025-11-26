聽新聞
「車子非必要不要買」阿格力日本比車價：台灣到底貴去哪？三成已經叫便宜了
台灣車主常說「車很貴」，但到底貴到什麼程度？阿格力人在東京，一口氣比較多款車型的台日售價，從電動車到豪華MPV，再到常見的休旅與跑車，價差大到讓他直呼：「三成叫便宜，有些車甚至溢價80%。」
以下一次整理阿格力影片內容，帶你看清車價差異到底差在哪。
一、電動車反而差最少：Ariya僅貴約28%
Nissan Ariya（電動車）
台灣170–189萬，日本換算後便宜約28%。
阿格力指出，因台灣電動車享稅負優惠，140萬以下免稅、以上貨物稅減半，因此溢價反而不算高。
電動車是台灣相對不會買到太虧的類型
二、豪華MPV才是價差地獄：溢價50%至80%
Lexus LM（四／六人座）
日本300–402萬，台灣459–595萬，溢價近50%。
Toyota Alphard
Hybrid日本約176萬，台灣316萬，差距79%。
熱門MPV在台灣因品牌與缺車因素，定價權非常強
三、最驚人的是GR86：台灣比日本貴140%
Toyota GR86（雙門跑車）
日本約60多萬台幣，台灣賣到170多萬，差距1.4倍。
阿格力形容：「60幾萬在台灣根本不可能買到這種跑車。」
冷門但有族群需求的車款，在台灣更容易被拉高價格
四、國民休旅RAV4 價差也達五成以上
汽油版：日本約78萬，台灣117萬，差49.5%。
Hybrid 四驅版：日本約86萬，台灣138萬，差59%。
即使是台灣最普及的休旅車，仍然比日本高出數十萬元。
五、大G (G-Class)
G450D / G63
日本368–569萬
台灣698–993萬
溢價：
G450D：+89%
G63：+74%
阿格力說：「這價差在日本很多地方都能買房子了。」
六、台灣車價為什麼這麼貴？
1.關稅17.5%（但不是主要原因）
2.貨物稅25–30%＋負稅方式才是關鍵（疊加課稅）
先課關稅，再課貨物稅，再課營業稅...實際負擔比看起來高很多。
3.品牌定價權強
缺車、需求高、競爭少：品牌「想訂多少就訂多少」。
4.市場結構競爭度低
不像日本品牌多元、價格壓不下來。
阿格力在影片最後說：「車子非必要不要買；買也不要買太貴。」
因為台灣的稅加品牌溢價疊加起來，買到不划算的機率很高，「看到日本車價後，真的會覺得錢省起來去日本玩比較實在。」
