低總價小宅趨勢明顯 桃園這區晚一年買房、坪數少掉20坪居全國之冠

永慶房產集團盤點六都行政區2023年8月到2025年7月的實價登錄資料發現，桃園市「龜山區」平均單戶交易面積減少達36.5%，位居全國第一，台中市「中區」則減少20.4%，高雄市「鹽埕區」、「新興區」的面積也有20.3%、18.5%的減幅，顯示小宅化的趨勢不僅明顯，更席捲六都。

桃園市「龜山區」2023年到2024年每戶平均交易面積達55.8坪，而2024年到2025年僅剩35.4坪，一戶整整少了20坪，是全國交易面積減少最多的行政區。

永慶不動產A7文青豐岳加盟店東翁志強指出，受到雙北市外移人口影響，鄰近雙北市、交通便利的龜山區成為購屋首選。首購與小資族在資金有限的情況下，買低總價的小宅是必然趨勢。此外，市場上小宅去化速度快，連帶影響建商推出更多小坪數建案，未來大坪數的物件會更加稀有，且不易去化。

翁志強分析，以過去一年龜山區平均交易總價1,100萬元來看，剛好符合新青安首購族能負擔的範圍，約有六至七成的購屋族都是選擇這個大小的物件。而追求大坪數的換屋族，在第二戶貸款成數降低的情況下，不管是「先賣後買」或「先買後賣」，多保留觀望態度。以上現象讓龜山區的物件坪數縮水最明顯，短期來看小坪數、1,000-1,500萬元左右總價仍會是市場主流。

做為台中市發展最早的舊城區「中區」，過去兩年平均每戶交易面積也減少20.4%，成為全國第二名行政區。

永義房屋台中一中三民加盟店東郭誌蘭表示，中區因發展時間早、加上行政區面積小，區域內房屋類型主要分成兩種：屋齡40年以上、或屋齡10年內經危老重建的新屋。礙於老屋全面翻新可能需要超過200萬元的大筆資金，還有修不好風險，新屋就成為許多購屋族的首選。

郭誌蘭指出，以鄰近的北區、西區來看，兩房小宅總價也都要近千萬元，而中區平均總價約6-700萬元就能買到10年內的小宅，相比之下實惠許多，加上明星學校居仁國中的學區加持，對於有學齡兒童的小家庭很具吸引力！