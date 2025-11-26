賴總統提1.25兆國防特別預算 估創造4,000億產值、9萬工作機會

賴總統27日指出，將編列400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算。國防部長顧立雄說明，此次強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算，期程為2026年到2033年，預算上限暫匡為新台幣1兆2500億，籌購項目精準火炮及遠程精準打擊飛彈等7類。顧立雄強調，國防要能夠帶動經濟效益，本次特別預算投資，預估可望創造4,000億產值、帶來9萬名以上的工作機會，讓在守護台灣安全的同時，推動國家經濟發展，並打造非紅供應鏈。

顧立雄表示，中國當前軍事威脅手段已經挑戰國際社會既有規則，反而促使印太地區民主國家產生警惕，近年來印太地區民主友盟國家已經警覺到國家安全受到威脅正強化本身國防力量對抗威權擴張。

顧立雄指出，「美國2026年國放預算增至新台幣28兆元」、「韓國強化飛彈防禦系統，2026年增加國防預算百分之8」、「日本2025年國防預算達到戰後最高的新台幣1.91兆元」、「澳洲未來4年增加國防預算達新台幣2100億」、「紐西蘭首次增加國防預算要達到新台幣1600億」

顧立雄指出，此次強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算，期程為2026年到2033年，預算上限暫匡為新台幣1兆2500億，確保資源穩定集中加速籌獲所需戰力，籌購項目精準火炮及遠程精準打擊飛彈等7類。

顧立雄表示，此次特別預算規劃達成7大目標，未來達成後將有效確保國人生命財產安全，7大目標包含「空中重層攔截網」、「指管與決策輔助」「多層次削弱」、「遠距精準打擊」、「強化作者韌性」、「提升軍備量能」、「國防帶動經濟效益」。

此外，顧立雄也提到，國防要能夠帶動經濟效益，本次特別預算投資，預估可望創造4000億產值、帶來9萬名以上的工作機會，讓在守護台灣安全的同時，推動國家經濟發展，並打造非紅供應鏈。

顧立雄強調，台灣站在第一島鏈與民主世界的前緣，面對霸權挑戰，願意也必定會與友盟持續在各個層面加強合作，國防部將以最嚴謹的態度編列與執行特別預算，在國會監督下，持續為捍衛國土家園、守護人民福祉努力。