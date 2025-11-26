創見五款創新產品獲「台灣精品獎」肯定

「我們公司在去年八月搬家了，基準年要設在哪一年？ 」、「我們公司有租用共享辦公室，碳排放要算誰的？」願景工程基金會開辦的第一堂「中小企業加速永續計畫─碳管理入門課」開課了。來自各中小企業的學員提出的問題五花八門，講師陳健強運用他的專業，一一解答。

