創見五款創新產品獲「台灣精品獎」肯定
第34屆台灣精品獎頒獎典禮今日舉行。全球記憶體儲存領導品牌創見資訊（Transcend Information）連續第21年獲得評審肯定，今年共有五項產品獲「台灣精品獎」。
由經濟部國際貿易署委託外貿協會辦理的「台灣精品獎」，每年吸引逾千件產品角逐，並從研發、設計、品質、行銷及台灣產製等面向進行嚴格評選。
創見今年獲獎五項產品包括：穿戴式攝影機DrivePro Body 40 、PCIe M.2固態硬碟MTE255S、記憶體模組DDR5-6400 JM6400、企業級SSD解決方案ETD410T及工業用CFast記憶卡CFX735。
其中創見DrivePro Body 40穿戴式攝影機（密錄器）專為軍警、消防、保全及醫療等專業人士設計，最長可連續錄影11個小時。搭載Sony STARVIS2感光元件，支援2K QHD 1440P 60fps、高動態範圍及紅外線夜視，影像細節清晰可靠；內建GPS/GLONASS可記錄路徑資訊，完整掌握蒐證細節。產品具IP68防塵防水與軍規抗震規格，耐用可靠，EIS電子防手震確保畫面流暢穩定。搭配DrivePro Body App，可於行動裝置即時預覽與管理影像，大幅提升執勤效率。
