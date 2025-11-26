房市寒流過境 七都熱度高建商與建案曝光

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／意藍資訊OpView社群口碑資料庫
全台房市冷颼颼，但七都呈現明顯的聲量集中化趨勢。意藍資訊總經理楊立偉26日表示，透過意藍資訊OpView社群口碑資料庫，對七都熱門建商建案的網路文章統計整合，今年上半年品牌建商、指標建案與重劃區大案成為帶動房市討論的三大主軸，而北中南三區的熱度分布也逐漸具備明確輪廓。

綜觀七都的建商與建案聲量，興富發、遠雄、富宇等大型開發商強勢占據全台前段班。興富發因在北、中、南皆推出大型指標案，使聲量呈現跨區域爆發；遠雄則受惠於北高雙軸心布局，穩居南北市場關注焦點；富宇、璟都、華固等品牌建商亦在區域市場展現穩定的社群滲透度，反映買家對品牌保值度的高度依賴。

彥星喬商廣告傳播事業群董事長劉安立分析，在建案端，上半年全台討論度最高的前幾名呈現三大類型：第一類，是具地標效應的超高價建築，例如台北市的「陶朱隱園」，憑藉區位稀有性與建築話題性，持續吸收大量媒體與社群流量；第二類，是豪宅品牌延伸出的系列建案，如台中的「聯聚玉衡大廈」，因規劃尺度與品牌光環，討論度穩定且黏著度高；第三類，是大型重劃區指標案，如高雄的「AI 慕光城」等，因區域快速發展與市場預期心理，帶動大量轉載、議題延伸與跨縣市關注。

若進一步觀察各地市場特色，各都會區的聲量結構呈現明顯差異。台北市由華固、皇翔、長虹等大型品牌建商領軍，而「陶朱隱園」、「世界明珠」以及「元利四季莊園」、「信義富境」等高總價及大規模建案仍是最吸睛的話題中心。新北市則以興富發、大陸建設與國泰建設聲量較高，市場討論集中於交通路網與生活機能等實質居住議題。

桃園與新竹兩地則由海華（3694）、富宇（4907）、璟都、豐邑、寶佳等品牌占據聲量前列，建案討論也大多與科技園區、機場捷運、產業外溢效應緊密連動。中南部方面，台中由富宇、聯聚、惠宇等品牌主導房市聲量，豪宅與首購族群議題並行，使市場呈現「雙峰型」討論結構；台南則由達麗、興富發、遠雄等品牌推動話題，「國王湖」、「巴克禮PARK」等大型建案帶動整體搜尋與社群熱度；高雄市場則受遠雄與興富發強勢拉動，「AI 慕光城」、「The One」、「巴黎河左岸」等建案成為南部熱議關鍵字。

意藍資訊總經理楊立偉指出從輿情結構來看，2025上半年房市呈現以下三大趨勢。

第一、品牌建商影響力持續增強：

今年的聲量集中度明顯高於往年，買方對於建商的「品牌履約紀錄、建材透明度、工程品質」的敏感度持續上升，使大型開發商在高低價產品線皆具備顯著優勢。

第二、地標型與稀有建案具備超高討論吸引力：

如北市豪宅與特殊建築案，因具備不可複製性，能吸收廣泛的跨縣市流量，甚至帶動整體區域房價心理預期。

第三、重劃區大案帶動「區域話題擴散效應」：

中南部重劃區的大型案量，透過建案自身的社群擴散、議題包裝與在地生活機能討論，使買盤對區域價值更加關注，形成從建案帶動區域、區域反饋建案的正向循環。

展望2025年上半年，劉安立分析，台灣房地產市場在政府限貸令與房價高漲雙重壓力下，整體社群討論聲量達289萬則，平均聲量趨勢較去年下半年微降10.8%。根據意藍資訊OpView社群口碑資料庫統計與彥星喬商廣告傳播事業群整理分析顯示，隨著指標案陸續公開、政策環境趨於穩定，下半年預期仍將延續品牌建商領漲、地標建案吸睛、重劃區案量帶動話題的市場格局。未來房市熱度仍將持續圍繞在「品牌、區域、指標案」三大核心，並可能形成更明顯的市場分層與產品定位競爭。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
