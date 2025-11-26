快訊

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

金唱片明年1月登大巨蛋 首波超強陣容曝光！IVE、ENHYPEN都來了

遠東商銀發行2026年月曆 搭火車遊寶島倡議低碳旅遊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
遠東商銀26日發行2026年月曆《搭火車遊寶島》，由遠東商銀總經理周添財（左二）與三位搭火車通勤的員工共同發表。攝影／葉佳華
遠東商銀26日發行2026年月曆《搭火車遊寶島》，由遠東商銀總經理周添財（左二）與三位搭火車通勤的員工共同發表。攝影／葉佳華

遠東商銀26日發行2026年月曆《搭火車遊寶島》，為該行繼自行車專用道、永續旅遊景點等主題之後，以月曆倡議低碳旅遊的第三部曲。該月曆發表會位於台北南港車站的台鐵禮賓室舉行，同一天遠東商銀甫由台灣企業永續獎頒獎典禮領回百大永續典範企業獎等六座大獎，總經理周添財表示，「永續是通往共好新年的軌道」，新的一年希望以火車旅遊主題接軌永續，邀請客戶踏上綠色低碳旅程，繼續發現寶島的美麗角落。

《搭火車遊寶島》月曆由周添財與遠東銀三位搭火車通勤的員工共同發表，分別個人金融李美蓁、法人金融沈蕙萱及資訊科技總處潘彥良。月曆內容則呈現鐵路旅行的豐富面向，其中有見證台灣百年鐵道史的彰化扇形車庫，有被外媒稱為史詩級火車之旅的阿里山鐵路，有由礦鄉鐵支路華麗轉身為國旅明星的平溪支線，還有秒回農業時代的林鳳營火車站、新創的遊輪式觀光列車，以及可體驗乘坐早年產業鐵路五分仔車的天送埤車站園區，並納入國家鐵道博物館等景點，多元接軌火車旅遊的豐富內涵與樂趣。

在此AI數位時代，遠東商銀仍每年印製實體月曆，周添財說這也是ESG，掛曆主要是滿足高齡長輩及店家的使用需求，桌曆則幾乎是年輕世代少數仍使用的紙本實體用品，打開可以感受紙本的溫潤與新年新希望的祝福。

遠東商銀另利用月曆每月版面企劃「綠色交通日常」專欄，條列12項可以輕易於日常實踐的綠色行動，例如支持倉庫及配送中心使用綠電的低碳物流行動；或利用共享運具結合公共運輸實現綠色移動日常等。周添財表示，遠東商銀期攜手客戶、員工共同實踐永續生活，樂享共好台灣。

遠東商銀 鐵道 阿里山

延伸閱讀

白沙屯媽祖婆2026年曆月曆亮相 免費結緣發送會周日登場

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

聯準會放鴿、台股重返2萬7！法人看好00922後勢：AI趨勢未變還吃低碳紅利

推進低碳理念 兩岸茶企福安簽約

相關新聞

低總價小宅趨勢明顯 桃園這區晚一年買房、坪數少掉20坪居全國之冠

永慶房產集團盤點六都行政區2023年8月到2025年7月的實價登錄資料發現，桃園市「龜山區」平均單戶交易面積減少達36....

房市寒流過境 七都熱度高建商與建案曝光

全台房市冷颼颼，但七都呈現明顯的聲量集中化趨勢。意藍資訊總經理楊立偉26日表示，透過意藍資訊OpView社群口碑資料庫，...

精華區地段台南社宅「宜居小東」 公布最低月租6110元

台南市北區「宜居小東」社會住宅，將於今年12月11日正式公告招租。南市都發局昨天首度公開租金資訊，其中1房型最低月租金為...

哪裡「小宅化」最嚴重？桃園這區今年一戶少20坪

近年房價快速上漲，民眾購屋越買越小。永慶房產集團盤點六都行政區近一年實價登錄資料，桃園市龜山區平均單戶交易面積減少達36...

房市寒流網友討論什麼？台北陶朱隱園、台中聯聚玉衡入榜

網路研調機構OpView統計指出，全台房市冷颼颼，但今年上半年線上討論熱度僅下滑一成，主要集中在品牌建商、指標建案以及重...

碳盤查不再卡關！企業取得淨零承諾標章 對接聯合國活動

「我們公司在去年八月搬家了，基準年要設在哪一年？ 」、「我們公司有租用共享辦公室，碳排放要算誰的？」願景工程基金會開辦的第一堂「中小企業加速永續計畫─碳管理入門課」開課了。來自各中小企業的學員提出的問題五花八門，講師陳健強運用他的專業，一一解答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。