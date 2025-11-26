精華區地段台南社宅「宜居小東」 公布最低月租6110元

台南市北區「宜居小東」社會住宅，將於今年12月11日正式公告招租。南市都發局昨天首度公開租金資訊，其中1房型最低月租金為6110元，面臨台南公園又鄰近台南車站與成大校園，地段優勢明顯，民眾探詢熱度高；議員今質詢要求「停車位租金」價格要合理，減輕社宅住戶的負擔。

都發局長表示，「宜居小東」由仲觀聯合建築師事務所林洲民建築師操刀設計，建築設計融入在地特色，周邊鄰近台南火車站、成大校區，西面台南公園，可謂精華區中的社會住宅，一房至三房房型月租金，分別自6110元、7390元及1萬3820元起。為回應民眾殷切期待，市府團隊加速作業，將於12月正式啟動招租程序，最快明年6月可順利入住。

因應中央青年婚育照顧政策及包租代管長者換居計畫，「宜居小東」將推出婚育戶保障10%及開放長者換居社宅申請，讓居住服務更貼近市民實際需求。

市議員陳怡珍今日在市議會質詢時指出，市府終於召開「宜居小東社會住宅」招租說明會，預計12月1日公告招租辦法、12月11日開始受理申請。此次共釋出376戶，月租金介於6110元至27830元之間，但說明會內容卻未見停車場相關規範。

陳怡珍說，民眾反映「宜居成功社宅」的汽車停車位月租高達2900元，明顯高於周邊一般市場行情（約1500至2000元）。甚至鄰近的永康中華公有立體停車場月租僅2400元，顯示社宅停車費用並未充分反映「降低負擔」的政策精神。

陳怡珍說，市府應審慎評估「停車位租金」，確保價格合理、資訊公開透明、符合公平原則，社會住宅是落實居住正義的重要一步，市府應以「真正減輕市民負擔」為原則，全面檢視並調整社宅停車位租金制度。

宜居小東社宅的地下室屬於交通局管理的公有停車場，交通局表示，目前仍在委外招標階段，針對議員要求停車位的月租費用、以及留予社宅住戶使用的比例等，會妥善規畫後公布。

都發局說，社宅申請分為一般戶與優先戶兩類，一般戶採抽籤方式、優先戶依評點決定入住先後，制度公開透明、程序公平公正。此次招租將採「台南社宅申租系統」線上申請，操作便利、免臨櫃送件。為使住宅資源能更廣泛服務有需求民眾，社宅承租以3年為一期，最長不得超過6年；針對經濟或社會弱勢戶，得延長至最長12年。