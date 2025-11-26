創見第21年榮獲台灣精品獎 5款創新產品展現卓越技術實力

第34屆台灣精品獎頒獎典禮26日於臺北表演藝術中心盛大舉行。全球記憶體儲存領導品牌創見資訊（2451）再度脫穎而出，第21年獲得評審肯定，今年共有5項產品榮獲「台灣精品獎」殊榮。

由經濟部國際貿易署委託外貿協會辦理的「台灣精品獎」，每年吸引逾千件產品角逐，並從研發、設計、品質、行銷及臺灣產製等面向進行嚴格評選。創見今年的亮眼表現不僅展現公司在研發創新與品質堅持上的深厚實力，也凸顯其從終端消費、企業級儲存到工業級應用的完整產品布局。展望未來，創見將持續投入核心技術研發，推出更多高效能與高可靠度的儲存產品，為全球用戶提供更智能、安心的解決方案，並提升「臺灣製造」在國際市場的影響力。

五項獲獎產品包括：

穿戴式攝影機DrivePro Body 40

創見DrivePro Body 40穿戴式攝影機（密錄器）專為軍警、消防、保全及醫療等專業人士設計，最長可連續錄影11個小時。搭載Sony STARVIS™ 2感光元件，支援2K QHD 1440P 60fps、高動態範圍及紅外線夜視，影像細節清晰可靠；內建GPS/GLONASS可記錄路徑資訊，完整掌握蒐證細節。產品具IP68防塵防水與軍規抗震規格，耐用可靠，EIS電子防手震確保畫面流暢穩定。搭配DrivePro Body App，可於行動裝置即時預覽與管理影像，大幅提升執勤效率。

PCIe M.2固態硬碟MTE255S

創見MTE255S採用PCIe Gen4 x4介面，具備高達7,400 MB/s讀取與6,500 MB/s寫入速度，適用桌上型電腦、筆電與超薄機種，為電競玩家、影音創作者與商務人士帶來卓越的儲存效能。搭載多通道控制器與3D NAND快閃記憶體，提供最高2TB容量，無論大型遊戲、4K/8K影片編輯或高強度數據處理皆能流暢運行。內建超薄石墨烯散熱片，有效降低溫度，確保長時間運作的穩定性；並支援LDPC除錯與動態熱調節技術，強化資料完整性與耐用度。支援SSD Scope軟體，提供健康監控與韌體更新，維持SSD最佳效能。

記憶體模組DDR5-6400 JM6400

創見DDR5 6400 CUDIMM JM6400記憶體模組專為遊戲玩家、內容創作者與高效能工作者設計，其導入用戶端時脈驅動器（CKD），確保高頻運作的穩定性；6,400MT/s的高速傳輸速度有效提升遊戲、影片編輯與多工處理效率。內建On-Die ECC技術確保資料完整性，保護重要檔案、遊戲進度與創作內容；1.1V低電壓提升能源效率，並提供終身有限保固，是升級高效能桌上型電腦的理想選擇。

企業級SSD解決方案ETD410T

創見ETD410T U.2企業級固態硬碟專為數據中心與高效能伺服器打造，採用企業級TLC NAND快閃記憶體（eTLC）、PCIe Gen4 x4介面與大容量DRAM快取，提供高速、穩定且能應對大量工作負載。搭載12nm控制晶片與強化散熱設計，ETD410T在高負載環境下仍能維持卓越效能與能源效率，並具備優異的QoS、低延遲與高耐用度。內建硬體級斷電保護（PLP），確保突發斷電時資料仍能安全無虞，是主流伺服器應用的高效與可靠之選。

工業用CFast記憶卡CFX735

創見CFX735 CFast記憶卡採用112層3D NAND Flash與SATA III 6Gb/s介面，可在-5°C至70°C的溫度範圍下穩定運作，並提供寬溫版本（-40°C 至85°C），適合戶外設備與嚴苛環境使用。搭載SLC Mode技術，耐用度高達100K次抹寫週期，並具備穩定不掉速的寫入效能，適用於博弈機台、醫療檢測儀器與交通運輸等寫入密集型應用。內建防寫保護開關，防止資料遭未授權變更，提升整體資料安全性。