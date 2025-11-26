快訊

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

肯定地方導入 AI 及無人機提升效能 內政部頒獎表揚

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部國土管理署主任秘書歐正興26日出席直轄市、縣（市）政府辦理土地利用監測作業成果評鑑頒獎典禮。圖／內政部國土署
內政部國土管理署主任秘書歐正興26日出席直轄市、縣（市）政府辦理土地利用監測作業成果評鑑頒獎典禮。圖／內政部國土署

內政部國土管理署主任秘書歐正興26日出席直轄市、縣（市）政府辦理土地利用監測作業成果評鑑頒獎典禮，感謝地方政府及鄉（鎮、市、區）公所同仁長期配合中央查報衛星監測土地利用變異點的辛勞，並表揚地方政府導入如AI科技、無人機等查報精進作法，共同維護國土安全。

內政部國土管理署表示，今年是首次辦理評鑑作業與頒獎，希望藉由評鑑獎勵機制，激勵基層同仁士氣，鼓勵全國縣（市）持續精進土地利用監測作業，與中央共同遏止土地違規。

內政部自90年起啟動「國土利用監測計畫」，由中央運用衛星遙測技術偵測國土變異點，並透過各地方政府及鄉（鎮、市、區）公所基層同仁配合進行通報、查報及後續違規查處等行政作為，在地方行政人力資源有限情況下，地方不僅積極協助，同時，與時俱進地優化查報技術，中央與地方政府齊心協力，讓土地利用的違規行為無所遁形。

內政部國土管理署強調，除既有查報及查核模式外，特別肯定地方政府提出各項精進及創新的措施，提升整體機制執行效能，例如新北市政府自行開發管理模組，有效追蹤、列管及勾稽比對違規態樣，並導入AI科技建置智能客服提供民眾諮詢服務；另外，屏東縣政府等多個縣市則運用無人機，進行變異點現勘作業，並建立專責窗口等，大幅優化回報與查處的流程效率。

這次評鑑共分為3組，「模範獎-都市土地組」、「模範獎-非都市土地組」及「貢獻獎」，其中模範獎依照成績分別給予金獎、銀獎、銅獎，相關評鑑成果已公布於內政部國土管理署官方網站，歡迎民眾線上瀏覽。

今日出席貴賓，包括內政部國土管理署主任秘書歐正興、中華民國航空測量及遙感探測學會執行長郭耀程、國立中央大學太空及遙測研究中心陳繼藩教授，與各縣市政府機關代表共同參與。

內政部 地方政府 無人機

延伸閱讀

500億無人機採購案動起來 國防部27日舉行徵商、規格說明會

確保純度 國防部無人機採購案排除紅鏈背景廠商

轟內政部若不亂搞根本免修國籍法 學者：違反憲法及兩岸人民條例

高雄左營都市計畫通盤檢討遭點4大問題 內政部退回專案小組審議

相關新聞

精華區地段台南社宅「宜居小東」 公布最低月租6110元

台南市北區「宜居小東」社會住宅，將於今年12月11日正式公告招租。南市都發局昨天首度公開租金資訊，其中1房型最低月租金為...

哪裡「小宅化」最嚴重？桃園這區今年一戶少20坪

近年房價快速上漲，民眾購屋越買越小。永慶房產集團盤點六都行政區近一年實價登錄資料，桃園市龜山區平均單戶交易面積減少達36...

房市寒流網友討論什麼？台北陶朱隱園、台中聯聚玉衡入榜

網路研調機構OpView統計指出，全台房市冷颼颼，但今年上半年線上討論熱度僅下滑一成，主要集中在品牌建商、指標建案以及重...

碳盤查不再卡關！企業取得淨零承諾標章 對接聯合國活動

「我們公司在去年八月搬家了，基準年要設在哪一年？ 」、「我們公司有租用共享辦公室，碳排放要算誰的？」願景工程基金會開辦的第一堂「中小企業加速永續計畫─碳管理入門課」開課了。來自各中小企業的學員提出的問題五花八門，講師陳健強運用他的專業，一一解答。

中科科技人購屋最重視三件事 信義房屋：科技生活軸線成形

台積電位於中科台中園區的 1.4 奈米先進製程新廠於本月動工，預計 2028 年量產。信義房屋中二區協理王聖憲表示，這是...

台中房價鬆動了？ 這區季跌14%居全國之冠 驚見2字頭

全台房市急凍，房價出現鬆動，台中尤為明顯。根據591實價登錄統計，今年第3季各行政區預售屋成交單價較上一季，有10大行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。