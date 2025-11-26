肯定地方導入 AI 及無人機提升效能 內政部頒獎表揚

內政部國土管理署主任秘書歐正興26日出席直轄市、縣（市）政府辦理土地利用監測作業成果評鑑頒獎典禮，感謝地方政府及鄉（鎮、市、區）公所同仁長期配合中央查報衛星監測土地利用變異點的辛勞，並表揚地方政府導入如AI科技、無人機等查報精進作法，共同維護國土安全。

內政部國土管理署表示，今年是首次辦理評鑑作業與頒獎，希望藉由評鑑獎勵機制，激勵基層同仁士氣，鼓勵全國縣（市）持續精進土地利用監測作業，與中央共同遏止土地違規。

內政部自90年起啟動「國土利用監測計畫」，由中央運用衛星遙測技術偵測國土變異點，並透過各地方政府及鄉（鎮、市、區）公所基層同仁配合進行通報、查報及後續違規查處等行政作為，在地方行政人力資源有限情況下，地方不僅積極協助，同時，與時俱進地優化查報技術，中央與地方政府齊心協力，讓土地利用的違規行為無所遁形。

內政部國土管理署強調，除既有查報及查核模式外，特別肯定地方政府提出各項精進及創新的措施，提升整體機制執行效能，例如新北市政府自行開發管理模組，有效追蹤、列管及勾稽比對違規態樣，並導入AI科技建置智能客服提供民眾諮詢服務；另外，屏東縣政府等多個縣市則運用無人機，進行變異點現勘作業，並建立專責窗口等，大幅優化回報與查處的流程效率。

這次評鑑共分為3組，「模範獎-都市土地組」、「模範獎-非都市土地組」及「貢獻獎」，其中模範獎依照成績分別給予金獎、銀獎、銅獎，相關評鑑成果已公布於內政部國土管理署官方網站，歡迎民眾線上瀏覽。

今日出席貴賓，包括內政部國土管理署主任秘書歐正興、中華民國航空測量及遙感探測學會執行長郭耀程、國立中央大學太空及遙測研究中心陳繼藩教授，與各縣市政府機關代表共同參與。