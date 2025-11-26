房市寒流網友討論什麼？台北陶朱隱園、台中聯聚玉衡入榜

網路研調機構OpView統計指出，全台房市冷颼颼，但今年上半年線上討論熱度僅下滑一成，主要集中在品牌建商、指標建案以及重劃區大案。在品牌建商方面，興富發（2542）、聯聚、華固（2548）、達麗（6177）、富宇（4907）、遠雄（5522）等占據前段班。

指標建案方面，台北以「陶朱隱園」討論度最高，新北為「大同新紀元」，台中為「聯聚玉衡」，台南為「國王湖」、高雄為「AI慕光城」。

彥星喬商廣告傳播事業群董事長劉安立分析，在建案端，上半年全台討論度最高的前幾名呈現三大類型：

第一類是具地標效應的超高價建築，例如北市「陶朱隱園」，憑藉稀有性與建築話題性，吸引大量媒體與社群流量。

第二類是豪宅品牌延伸出的系列建案，如台中「聯聚玉衡大廈」，因規劃尺度與品牌光環，討論度穩定且黏著度高。

第三類為大型重劃區指標案，如高雄的「AI 慕光城」等，因區域快速發展與市場預期心理，帶動大量轉載、議題延伸與跨縣市關注。

觀察各都會區的聲量結構，台北市由華固、皇翔（2545）、長虹（5534）等大型品牌建商領軍，而「陶朱隱園」、「世界明珠」以及「元利四季莊園」、「信義富境」等高總價及大規模建案仍是最吸睛的話題中心。

新北市則以興富發、大陸建設與國泰建設（2501）聲量較高，市場討論集中於交通路網與生活機能等實質居住議題。

桃園與新竹兩地則由海華（3694）、富宇（4907）、璟都、豐邑、寶佳等品牌占據聲量前列，建案討論也大多與科技園區、機場捷運、產業外溢效應緊密連動。

台中由聯聚、富宇、惠宇等品牌主導房市聲量，豪宅與首購族群議題並行，使市場呈現「雙峰型」討論結構。

台南由達麗、興富發（2542）等品牌推動話題，「國王湖」、「巴克禮PARK」等大型建案帶動整體搜尋與社群熱度。高雄市場則受遠雄與興富發強勢拉動，「AI 慕光城」、「The One」、「巴黎河左岸」等建案成為南部熱議關鍵字。

意藍資訊總經理楊立偉表示，從輿情結構來看，2025上半年房市呈現以下三大趨勢：

一、品牌建商影響力持續增強

今年的聲量集中度明顯高於往年，買方對於建商的「品牌履約紀錄、建材透明度、工程品質」的敏感度持續上升，使大型開發商在高低價產品線皆具備顯著優勢。

二、地標型與稀有建案具備超高討論吸引力

如北市豪宅與特殊建築案，因具備不可複製性，能吸收廣泛的跨縣市流量，甚至帶動整體區域房價心理預期。

三、重劃區大案帶動「區域話題擴散效應」

中南部重劃區的大型案量，透過建案自身的社群擴散、議題包裝與在地生活機能討論，使買盤對區域價值更加關注，形成從建案帶動區域、區域反饋建案的正向循環。