台中房價鬆動了？ 這區季跌14%居全國之冠 驚見2字頭
全台房市急凍，房價出現鬆動，台中尤為明顯。根據591實價登錄統計，今年第3季各行政區預售屋成交單價較上一季，有10大行政區出現價格修正；其中，台中清水以14%的跌幅居全國之冠，房價從單坪「3字頭」跌至「2字頭」，同為台中海線的沙鹿季跌幅逼近一成，居全國第5名。
台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章觀察，台中房市普遍觀望，海線如沙鹿、清水有預售案以「讓利」策略，推出「甜甜價」，逆勢突圍，例如富旺在沙鹿鹿寮商圈推出新案「3字頭」，勝美在沙鹿向上路六段周邊、近新光田生活圈的預售案更是出現「2子頭」，吸引首購族目光。
591實價登錄統計，台中三個行政區，清水在今年第2季預售屋成交單價為32.9萬元，第3季為28.2萬元，季跌幅為14%，居全國之冠；西屯今年第2季單價為72.6萬元，第3季單價為64.3萬元，季跌幅為11.4%，全國排行第4；沙鹿今年第2季單價為42.3萬元，第3季單價為38.7萬元，季跌幅為8.5%，全國排行第5。
591房屋交易網分析，此次房價修正幅度最大的區域集中在台中與桃園兩大都會區。其中，台中清水跌幅逾一成，居全國之冠，同為海線的沙鹿也緊追其後，居全國第五。這2區近年受惠房價外溢效應，加上投資買盤積極進場，價格快速推升，第二季因新案帶動成交站上4字頭，拉高成交基期；然而第三季在市場觀望下交易量明顯縮減，均價自然回落，進而反映出較明顯的跌幅修正。
591房屋交易網指出，此次房價修正並非全面性的建案降價潮，主要是受到第2季新案推高基期、以及交易量區域轉移影響，整體仍屬盤整階段，買方若期待「有感降價」，仍需耐心觀望。
