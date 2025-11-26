台積電先進製程來了！房仲：台中科技人生活軸線成形「這種房最夯」

台積電位於中科台中園區的1.4奈米先進製程新廠於本月動工，預計2028年量產。信義房屋中二區協理王聖憲表示，這是台積電先進製程首次進入台中市區，象徵科技產業與市區生活圈距離更加貼近。

他表示，由於中科就業人口購屋，重視屋齡、總價與生活機能，部分需求順勢往具備供應鏈聚集、機能完善的七期延伸，也讓沿著台灣大道延伸至市政核心的「科技生活軸線」逐漸成形。

信義房屋中科東大店長范阮鳴表示，中科台中園區目前約有2.5萬名就業人口，未來隨台積電量產，可望再創造8,000 名以上相關人力，為區域房市創造需求。

他表示，中科周邊置產族群特性明確，通常以單身族與新婚小家庭為大宗，偏好總價在2,000萬元內的電梯大樓，屋齡最好低於15年。

這類物件目前單價介於50-60萬之間，若是新調職或短期進駐的工程與外包人力，則會先選擇租屋，以1–2房、具裝潢與管理品質的物件最受青睞，月租行情約落在1.5–2萬元左右。

范阮鳴表示，隨著台積電進駐中科，由國際半導體設備商形成的「台積供應鏈」布局同樣受到矚目，包括艾司摩爾（ASML）、東京威力科創（TEL）、美商科磊（KLA）與日商基恩斯（KEYENCE）等企業皆選擇在七期重劃區設置據點，也讓中科與七期在產業與生活圈上出現更明確的連結。

信義房屋台中新光店經理林芝槐表示，七期為台中市最核心的生活圈之一，以頂級規格的中、大坪數住宅著稱，也是品牌建商集中推案的指標區域。

若以一般標準品的三房兩廳物件為例，依據地段、設施與建商條件不同，屋齡十年內的新古屋至預售案的平均單價多落在每坪約70–100萬元之間。鎮

林芝槐表示，七期有捷運綠線市政府站、四大百貨、國家歌劇院與大片綠地，多數社區擁有完善公設與管理水準，成為高階族群及重視生活品質的換屋買方首選，未來藍線完工後，將在市政府站與綠線交匯，也與中科形成互補的雙核心住宅市場。

王聖憲表示，台積電新廠動工象徵台中首次出現由科技族群重新描繪的生活軸線，從中科沿著台灣大道延伸至市政核心，隨著建廠進度推進及人口逐步到位，捷運藍線通車及周邊等重大建設陸續成形，這條以科技產業為核心的生活軸線將更加明確，成為未來台中房市發展的重要觀察方向。