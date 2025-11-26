台鐵海風號與山嵐號觀光列車 榮獲2025金點設計大獎

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台鐵山嵐號。（台鐵提供）
台鐵山嵐號。（台鐵提供）

台鐵海風號與山嵐號觀光列車榮獲「2025 金點設計獎標章」，本次參加作品有來自全球19個國家，並共有972件優秀作品晉級複賽。海風號與山嵐號能夠從中脫穎出來獲得金點設計獎標章殊榮，實屬不易；同時，臺鐵海風號與山嵐號觀光列車，日前亦再獲通知入圍最後的決賽，將於12月5日角逐金點設計獎頒獎典禮的「空間設計類年度最佳設計獎」與「年度特別獎」。

台鐵公司首次以電聯車EMU500型打造，以臺灣山海為景色，融入地方特色文化、美食之輕奢小旅行的「海風號」、「山嵐號」，在113年12月上線後，除營運熱賣外，更成為臺灣推廣鐵道觀光之移動打卡新亮點。

為能延續臺鐵美學觀光列車的品牌，臺鐵公司在在改造過程中，邀集美學專業委員、設計師、車輛廠商及觀光列車營運商，共召開7次美學設計諮詢審議會議。會議中最被關注的面向是「使用者體驗」，從品牌宣傳、銷售到登車，從五感體驗到列車服務的種種環節，更經過無數次討論，並由築點公司持續優化設計，及由仕佳興業克服困難進行施工，才能有海風號及山嵐號的誕生。

「海風號」靈感來自於臺灣近海，海水呈現出湛藍翠綠的色彩，隱約透著豐沛的水氣，是近海中最常見到的海天一色，透過色彩轉化，將最美的海岸色彩帶入列車塗裝，透露出靜謐而優雅的氛圍。「山嵐號」以臺灣山巒與平原之間霧氣繚繞景觀為概念，自然景觀中有著特殊的山嵐霧氣，縈繞田野之間，特別取其意象融入外觀塗裝，與地景產生連結，更添生氣盎然、自然優雅的情境。

列車初始的設計工作是建立識別，包括色彩、形象與質感，此外列車名稱直接使用中文字型作為臺灣品牌識別符號，車體塗裝是個新的嘗試，為鐵道史上首見的漸層色噴塗，由於漸層效果不容易在每節車廂均勻一致，最後經過無數次打樣測試而得。設計另一重點為氛圍的營造，不論是配置、家具設計，到燈光、材料、質感，皆緊扣著海風山嵐的主題，從外觀延續至內部，可提供遊客更加平穩的乘車感受，並藉由燈光的搭配，更能創造舒適的乘坐環境，另在有限的車廂空間內佈設照明設備，隨天色變化改變色溫及亮度，並能呈現海風山嵐的意象。

隨著美學設計思維成為世界趨勢，臺鐵公司亦逐步導入設計軟實力以驅動創新思維，展現創新變革的決心，累積百年品牌價值，再造臺鐵嶄新風貌。

