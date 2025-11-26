台南這3重劃區釋出14筆抵費地 黃偉哲：都有交通優勢

台南公有地活化！市府公開標售「新營客運轉運中心」、「麻豆工業區」、「北安商業區」3處市地重劃區共14筆抵費地，市長黃偉哲說，皆有交通便利優勢、滿足工商業等產業發展所需，投標至12月4日截止。

地政局說明，此次標售釋出14標土地，包括新營客運轉運中心6標（產業專用地），底價每平方公尺3萬6300至3萬9300元；麻豆工業區5標（工甲二3標、工乙二2標），底價每平方公尺2萬8100至3萬2000元；北安商業區3標（商業用地），底價每平方公尺16萬1000至21萬3000元。

南市地政局局長陳淑美說，新營客運轉運中心重劃完成後為建蔽率60%、容積率200%的產業專用區，區內配置客運轉運中心、公園兼兒童遊樂場、綠地及廣場兼停車場等公共設施，並具備完整排水系統，且該區緊鄰國一新營交流道，結合新營生活圈與南科發展需求，可吸引物流、零售、餐飲與運輸等產業進駐，形成交通便利、機能完善的新興產業聚落。

陳淑美指出，麻豆工業區重劃完成後，為建蔽率70%、容積率270%的甲、乙種工業區土地，皆臨計畫道路的可建築土地，設有滯洪池與抽水站等完善防洪排水設施，交通上鄰近國一麻豆交流道，自2021年重劃完成以來已有多家企業進駐設廠，成功串聯南科與周邊產業，形成科技與傳產共榮的發展軸帶。

安南區的北安商業區重劃完成後，是建蔽率60%、容積率320%的商業區可建築土地，區內設有滯洪池、抽水站與安南第1座全齡化及多元化使用者可共同休憩的特色公園，定位為安南區商業副都心，未來將引進大型商業設施，結合周邊152公頃治水計畫，提升防洪韌性與生活品質，預期可帶動安南區整體都市發展。