投資展望論壇12月11日登場 四大智庫：成長續航 風險升溫

今年全球掀起AI熱，推升台灣經濟一路衝高。但展望明年，國內四大智庫領袖多認為「成長續航、風險升溫」，外需成長將由「爆發」走向「溫和」。同時，美國選舉與關稅政策、地緣政治與中國大陸經濟走向，將成為左右出口與投資的關鍵因素。

經濟日報將於12月11日舉辦「經濟投資展望論壇--韌性2026」，邀請中華經濟研究院長連賢明、台灣金融研訓院長高一誠、中央研究院經濟研究所長張俊仁、台灣綜合研究院長吳再益齊聚一堂，展望明年經濟情勢，座談由台灣經濟研究院董事長吳中書主持。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧、國泰投信協辦。

連賢明表示，明年台灣經濟表現將繼續由AI需求牽動，外界憂心「AI泡沫化」，但AI擴張速度受限於算力中心與電力等基礎建設擴張速度不快，短期不易「失速過熱」，反而走向務實成長；另項關鍵變因是關稅與貿易政策，明年上半年有機會明朗，不確定性可望逐步收斂，讓企業投資與布局有較清楚的依據；其餘重大變數包括地緣政治，如美國大選、俄烏戰後啟動重建需求等，也需密切關注。

高一誠表示，台灣今年經濟表現突出，主因AI與伺服器需求持續強勁，高科技產品出口占比已逾七成，這波科技浪潮提升了國際對台灣關注，AI產業仍處於成長初期，明年仍將持續成為推升台灣經濟成長的核心動能。不過，傳產與內需產業仍是主要勞動力來源，如何讓出口榮景外溢至內需領域，形成更均衡的產業發展，將是政策布局關鍵。

吳再益表示，影響今年經濟成長的關鍵，是川普「對等關稅」與「AI科技」兩大外在因素。至於明年台灣經濟下行風險的三大主軸是全球經濟放緩、AI熱潮消退、地緣政治風險。出口雖仍是明年經濟成長關鍵引擎，但伴隨而來的風險也較高，不確定性仍多，但目前評估台灣經濟成長動能應可延續，合理預估明年經濟成長率能在2.8%至3%區間，樂觀情況下，甚至有機會再往上看到3%以上。

張俊仁指出，當前國內產業景氣呈現「科技熱、傳產冷」的不均衡現象，展望明年，美國關稅政策後續發展、主要國家央行貨幣政策的調整步調，及中國大陸經濟成長放緩，皆可能影響全球經濟動能，須關注美國關稅對全球貿易的壓抑效果及其對通膨影響，加上今年基期偏高，預期明年台灣出口與民間投資成長動能將趨緩，整體經濟成長率維持溫和擴張，約在2%至3%之間。

