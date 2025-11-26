傳播產業發展論壇／有線 TV 蛻變資訊高速公路

台灣有線電視產業面對嚴峻挑戰，積極進行數位轉型，視訊服務升級4K超高畫質、整合OTT服務，結合AI、IoT與寬頻網路暨5G生態系，投資建設寬頻網路，成為國家第二條資訊高速公路，更推動智慧家庭、智慧社區、智慧城市相關服務。

台灣有線寬頻產業協會（CBIT）、衛星廣播電視公會（STBA）昨（25）日舉辦「2025傳播產業發展高峰論壇-AI浪潮與產業發展契機」，有線電視及寬頻服務業者凱擘大寬頻、台灣數位光訊科技集團、台固媒體紅樹林有線電視分享寬頻數位加值應用，包含智慧防災、智慧環境監測等，強調有線電視業者已逐步蛻變為以高速寬頻網路為基礎的科技公司。

近年有線電視產業遇到本土及國外的OTT競爭，加上業內殺價競爭，用戶行為改變等，每年用戶數淨減14萬戶，預估2027年總用戶數將跌破400萬戶。

凱擘處長王定卿認為，有線電視要成為科技基礎導向的公司，回到技術與商業的競爭，網路是有線電視產業發展基石。

王定卿表示，凱擘大寬頻以寬頻為基礎，建立科技大平台架構，提供多元加值服務，包含超高速2G以上未來到10G速率寬頻上網、影像AI居家及店家保全等，打造智慧家庭到智慧社區、智慧城市，以及智慧企業等解決方案，串連智慧生活概念及服務。

台數科（6464）副營運長江奎霖強調，台數科擁有遍布社區的光纖網路及節點核心優勢，以智慧機上盒為智慧家庭的入口，整合影音與生活，提供遠距照護、防災告警、OTT影音、互動式服務等。

台數科積極推展智慧社區藍圖，提供全社區無死角寬頻上網、智慧保全、物業管理、門禁及停車場整合管理、充電樁管理全面數位化、路口行人風險預警機制等，導入智慧社區能源監控模組，打造低碳、節能的社區營運模式。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，AI時代下，有線電視逐步轉型，從短期AI資安優先，中期智慧城市，長期綠色網路及資料經濟，美國將寬頻升級為智慧城市平台，英國結合媒體、數據、ESG企業永續經營新領域，日本有線電視系統轉型為社區數位整合者，串連健康、家庭，推出AI辨識科技保全與環境監測等服務。