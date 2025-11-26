快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀謝守真／綜合報導
原物料採購訂單湧出，散裝運價續漲，挑戰兩年高點。圖為美國豆農收穫大豆。(美聯社)
原物料採購訂單湧出，散裝運價續漲，挑戰兩年高點。川習24日熱線，談及中國大陸對美的大豆採購議題，美方預期，最快一周內美中將簽署1,200萬噸大豆採購合約，近期將率先排擠散裝船舶運能，推升運價向上。

加上俄烏終戰計畫傳出重大進展，根據外電，烏克蘭同意簽署和平協議，為雙方停戰邁出一大步。業內預期，相關重建計畫蓄勢待發，歐亞間搶運原物料情況將擴大。兩大關鍵恐再促使散裝航運業掀起漲價潮。

主要運送大宗原物料的海岬型船舶運價指數（BCI）昨（25）日收3,730點，續漲30點，近一周漲逾11%；散裝航運指數BDI收2,309點，續漲14點。業內認為，在多方利基匯聚後，本周散裝航運指數正醞釀一波大漲勢。

近日海岬型船舶現貨日租金已經突破3萬美元，航商預料，一周內可能出現大漲情況，運價短線可望先挑戰近兩年高點。

美國農業部長羅林斯當地時間24日透露，美國政府預估未來兩周內宣布農民援助計畫及一項大陸採購美國大豆（黃豆）協議，並稱北京可能在「本周或下周」簽署。

今年10月中美元首在南韓會晤後，川普政府稱，大陸同意在明年1月前購買1,200萬噸美國大豆，後續採購總量可能再翻倍，達到2,500萬公噸。就在上周，大陸三天內購買近160萬噸大豆，創兩年來單周最高。

美國之音引述交易員估計，10月底川習會晤後，中方採購總量或達200萬至300萬噸。

路透指出，兩艘貨船24日正前往紐奧良附近穀物碼頭，準備裝載大陸自5月以來購買的首批美國大豆。數月來川普政府一直表示將向受農作物價格低迷和貿易爭端影響的農民提供補助，但尚未公布任何計畫。

美國 大豆

投資展望論壇12月11日登場 四大智庫：成長續航 風險升溫

今年全球掀起AI熱，推升台灣經濟一路衝高。但展望明年，國內四大智庫領袖多認為「成長續航、風險升溫」，外需成長將由「爆發」...

美中將簽署1,200萬噸大豆合約 散裝運價飆 挑戰兩年高點

原物料採購訂單湧出，散裝運價續漲，挑戰兩年高點。川習24日熱線，談及中國大陸對美的大豆採購議題，美方預期，最快一周內美中...

傳播產業發展論壇／有線 TV 蛻變資訊高速公路

台灣有線電視產業面對嚴峻挑戰，積極進行數位轉型，視訊服務升級4K超高畫質、整合OTT服務，結合AI、IoT與寬頻網路暨5...

兩岸靚人物／大陸海爾集團董事局主席周雲杰 不做小池塘裡的大魚

中國大陸家電龍頭海爾董事局主席周雲杰自2021年接棒張瑞敏後，一直保持低調，甚至可說是游離於大眾視野之外。儘管如此，他始...

法律頻道／從世界工廠到供應鏈自主

近幾年美國異常積極推動製造產業回流，讓許多人不禁疑惑：這麼做，不是意味著更高的生產成本嗎？誰會在美國設廠製造商品？

量子思惟／建構量子組織 融入三元素

外在環境變遷日趨多元與快速，傳統的領導理論與思維面臨著巨大的挑戰。因為隨著員工特性與結構的改變，以及在勞動人權自覺的浪潮...

