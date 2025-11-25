量子思惟／建構量子組織 融入三元素

外在環境變遷日趨多元與快速，傳統的領導理論與思維面臨著巨大的挑戰。因為隨著員工特性與結構的改變，以及在勞動人權自覺的浪潮沖擊下，傳統的領導模式已逐漸顯露出局限性。

特別是在以人為主的傳統服務業，例如銀行業、保險業及證券業等，如何發揮領導效能，不僅是凝聚組織向心力與確保執行力的必要手段，更是提高市場競爭力及邁向永續發展的必經之途。

近年來，主張非威權領導與互動性的量子領導（Quantum leadership），逐漸受到業界的關注。量子領導理論主張整體與共融意識，不同於傳統牛頓式的線性思維，其核心理念強調：「從根本上重視個體及回歸人本內心的領導方式」。

而依據量子領導模式所建構出量子組織，具備「真誠、平等、尊重」，這三個元素不僅是建立良性關係的基礎，更是組織能量得以共振的關鍵。茲將打造量子組織的三大要素臚列如下供參。

元素一：以真誠取代職位賦予的絕對權力

傳統領導視絕對權力為領導過程的必要手段，是影響部屬的主要能力；而量子領導則是透過互動及信任的建立，以引導取代命令，讓員工自動自發而非被動等候指示。

例如，人資管理以積極服務為導向，使員工產生歸屬感，營造和諧的勞資關係。而非行政事務導向，僅被動從事文書、建檔及彙總等日常事宜。

元素二：以平等取代對於員工的絕對控制

傳統領導堅信由上而下的絕對控制，是要求部屬達成目標的保證；量子領導則以同理心的平行思維，設身處地替對方著想與陪伴，共同達成目標。

例如，績效管理應以找出落後原因，共同尋求因應與解決之道，而非只看結果不問過程的威逼、壓迫手段。而這種只求績效不問後果的思維，也是金融風暴一再發生的主因。

元素三：以尊重取代透過操弄彼此關係

傳統領導認為上下屬之間存在恩威並濟的關係，因此，可透過棒子與蘿蔔的操弄，成功駕馭上下屬之間的關係；量子領導則是以能量取代關係，透過正向的組織氛圍來影響部屬朝目標邁進。例如，決策管理應廣納良策，採取最佳方案，以資源配置與協調最佳化為上策。而非官大學問大，唯我獨尊而獨斷獨行。

因此，量子組織關注組織氛圍與能量場的營造，組織成員透過緊密的互動來形成高度的共識，相互依賴彼此影響並且同頻共振。所以員工與企業的關係，猶如海與浪，可謂「浪中有海，海中有浪」，互為表裡。如同《黃金圈法則》作者賽門・西奈克（Simon Sinek）所言：「領導不是發號施令，而是照顧你所帶領的人（Leadership is not about being in charge, but about taking care of the people in your charge.）。」 這句話強調領導的本質是服務和責任，而不只是利用職位來施展權勢與發號施令，也提醒領導的本質其實並不在他們所擁有職位與權力，而是在於領導者本身的行為所散發出的「影響力」。

新世代的領導者必須認知，員工的認命被動並不代表真正的徹底執行，而真正的領導也不是絕對的控制，而是讓人樂意跟隨。因此，透過上述「真誠、平等、尊重」三項元素的融入，有利於建構出從被動因應，進而推動變革，促成主動跟隨，最終創造出一個目標確定，人心安定，績效穩定的量子組織。