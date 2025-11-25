快訊

賴總統投書華郵：感謝川普、承諾大幅增國防預算

三條河川流域廢棄物調查 一次性免洗塑膠食器最多

古書今贏／職場反霸凌 須訂行為規範

經濟日報／ 劉順杰（易群企管資深顧問）

人員為組織營運要素，唯有悉心培育照顧，方能具備熱情活力和戰鬥力，在勞動部《執行職務遭受不法侵害預防指引》中指出：不法侵害行為諸如持續性吹毛求疵和挑剔放大小錯、扭曲事實和忽視貶低他人貢獻，或孤立、打壓、排擠、冷凍等行為，皆屬「職場霸凌」。

譬如同事間的故意欺騙、戲弄、惡作劇、設計陷害、剽竊搶功、推諉卸責；主管對部屬增加額外工作、禁假、惡意拖延指令、蓄意阻撓進度、任意處罰，只要是迫使其不安，甚至必須接受身心治療、離職或提前退休等，都涉及不法侵害。

「職場霸凌」者，大致存在高人一等心態，無視他人感受；有的正好相反，因為深怕被取代，所以心存敵意蓄意杯葛；或是純粹性格偏執扭曲，以致缺乏同理關懷。

被霸凌者，往往因為權力、資歷、性別、背景、眾寡不對等關係，大半選擇隱忍，以致身心受到重創，即或主張應有權益，未必獲得支持，倘若上司和旁觀者漠視，加害者未能醒悟，甚或遭到報復，處境實數不堪（包含多數人聯合抵制）。

部分事件看似霸凌，純屬溝通不良，雙方並無惡意，還可以靠受信賴的第三方協助化解；但是組織管理者應當瞭解：組織內發生不法侵害，受害者不堪凌辱，最終不是自傷就是傷人，豈可等閒視之？

平時須叮嚀主管，承擔任務和跨部合作，應當理性節制和感性關懷，再結合職員工品德教育，使所有人員熟悉行為規範，以發揮鼓勵互助和警示提醒功效。

管理權責單位須成立公正評議組織，平日關注同事間言行是否恰當或出現異樣，以便及時伸出援手或給予糾正，防止遺憾事件發生。

可行時還可協請第三方專業人士，例如醫療心理諮詢單位或法務單位輔助，俾能在事件發生前中後即時妥善處置，依程序進行調查處置，若有違規無論身分關係和影響力，都能秉公處置絕不包庇。

在刑法和民法中，對不法侵害均有罰則：如刑法第277條，造成當事者身體傷害，將成立普通傷害罪或重傷罪，可處五年以上12年以下有期徒刑。

若是毀損他人名譽或公然謾罵侮辱，依刑法第310誹謗罪，可處一年以下有期徒刑、拘役或1萬5,000元以下罰金。或是故意阻撓他人進出，例如逼迫他人做與工作職務範圍無關事務、擋路、鎖門，和強暴、脅迫他人從事無義務的事，可成立強制罪，處三年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。

組織或企業雇主對不法侵害預防責無旁貸，民法第184條、第188條、第483-1條規定，受僱人服勞務，其生命、身體、健康有受危害之虞者，僱用人未作必要之預防，將面臨負連帶賠償責任。

身為主管首重做事嚴謹考慮周詳，兼重行為端正，不占部屬便宜，對待部屬更要慈寬善教；《三國志》中的關羽和張飛，被評為當世虎臣，但是前者剛而自矜，後者暴而無恩，和同僚部屬相處，都存在待人致命缺點，以至於人際不佳，最終更是慘淡收場。

有本領的主管，會隨時提醒自己應有風範，靠關係上位不能自律者，最終只會害人害己。

霸凌 職場

延伸閱讀

在野再出牌 公投再次衝破鳥籠 李四川條款今立院拚三讀

新竹縣某國中老師墜樓不治 曾投訴遭職場霸凌剛完成訪談

辱員工沒腦袋歧視單親媽媽 法院認女雇主「職場霸凌」判賠10萬

他至台南職安處申訴...身分資料竟被直接寄到公司 相關3人犯瀆職罪

相關新聞

投資展望論壇12月11日登場 四大智庫：成長續航 風險升溫

今年全球掀起AI熱，推升台灣經濟一路衝高。但展望明年，國內四大智庫領袖多認為「成長續航、風險升溫」，外需成長將由「爆發」...

美中將簽署1,200萬噸大豆合約 散裝運價飆 挑戰兩年高點

原物料採購訂單湧出，散裝運價續漲，挑戰兩年高點。川習24日熱線，談及中國大陸對美的大豆採購議題，美方預期，最快一周內美中...

傳播產業發展論壇／有線 TV 蛻變資訊高速公路

台灣有線電視產業面對嚴峻挑戰，積極進行數位轉型，視訊服務升級4K超高畫質、整合OTT服務，結合AI、IoT與寬頻網路暨5...

兩岸靚人物／大陸海爾集團董事局主席周雲杰 不做小池塘裡的大魚

中國大陸家電龍頭海爾董事局主席周雲杰自2021年接棒張瑞敏後，一直保持低調，甚至可說是游離於大眾視野之外。儘管如此，他始...

法律頻道／從世界工廠到供應鏈自主

近幾年美國異常積極推動製造產業回流，讓許多人不禁疑惑：這麼做，不是意味著更高的生產成本嗎？誰會在美國設廠製造商品？

量子思惟／建構量子組織 融入三元素

外在環境變遷日趨多元與快速，傳統的領導理論與思維面臨著巨大的挑戰。因為隨著員工特性與結構的改變，以及在勞動人權自覺的浪潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。