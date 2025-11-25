古書今贏／職場反霸凌 須訂行為規範

人員為組織營運要素，唯有悉心培育照顧，方能具備熱情活力和戰鬥力，在勞動部《執行職務遭受不法侵害預防指引》中指出：不法侵害行為諸如持續性吹毛求疵和挑剔放大小錯、扭曲事實和忽視貶低他人貢獻，或孤立、打壓、排擠、冷凍等行為，皆屬「職場霸凌」。

譬如同事間的故意欺騙、戲弄、惡作劇、設計陷害、剽竊搶功、推諉卸責；主管對部屬增加額外工作、禁假、惡意拖延指令、蓄意阻撓進度、任意處罰，只要是迫使其不安，甚至必須接受身心治療、離職或提前退休等，都涉及不法侵害。

「職場霸凌」者，大致存在高人一等心態，無視他人感受；有的正好相反，因為深怕被取代，所以心存敵意蓄意杯葛；或是純粹性格偏執扭曲，以致缺乏同理關懷。

被霸凌者，往往因為權力、資歷、性別、背景、眾寡不對等關係，大半選擇隱忍，以致身心受到重創，即或主張應有權益，未必獲得支持，倘若上司和旁觀者漠視，加害者未能醒悟，甚或遭到報復，處境實數不堪（包含多數人聯合抵制）。

部分事件看似霸凌，純屬溝通不良，雙方並無惡意，還可以靠受信賴的第三方協助化解；但是組織管理者應當瞭解：組織內發生不法侵害，受害者不堪凌辱，最終不是自傷就是傷人，豈可等閒視之？

平時須叮嚀主管，承擔任務和跨部合作，應當理性節制和感性關懷，再結合職員工品德教育，使所有人員熟悉行為規範，以發揮鼓勵互助和警示提醒功效。

管理權責單位須成立公正評議組織，平日關注同事間言行是否恰當或出現異樣，以便及時伸出援手或給予糾正，防止遺憾事件發生。

可行時還可協請第三方專業人士，例如醫療心理諮詢單位或法務單位輔助，俾能在事件發生前中後即時妥善處置，依程序進行調查處置，若有違規無論身分關係和影響力，都能秉公處置絕不包庇。

在刑法和民法中，對不法侵害均有罰則：如刑法第277條，造成當事者身體傷害，將成立普通傷害罪或重傷罪，可處五年以上12年以下有期徒刑。

若是毀損他人名譽或公然謾罵侮辱，依刑法第310誹謗罪，可處一年以下有期徒刑、拘役或1萬5,000元以下罰金。或是故意阻撓他人進出，例如逼迫他人做與工作職務範圍無關事務、擋路、鎖門，和強暴、脅迫他人從事無義務的事，可成立強制罪，處三年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。

組織或企業雇主對不法侵害預防責無旁貸，民法第184條、第188條、第483-1條規定，受僱人服勞務，其生命、身體、健康有受危害之虞者，僱用人未作必要之預防，將面臨負連帶賠償責任。

身為主管首重做事嚴謹考慮周詳，兼重行為端正，不占部屬便宜，對待部屬更要慈寬善教；《三國志》中的關羽和張飛，被評為當世虎臣，但是前者剛而自矜，後者暴而無恩，和同僚部屬相處，都存在待人致命缺點，以至於人際不佳，最終更是慘淡收場。

有本領的主管，會隨時提醒自己應有風範，靠關係上位不能自律者，最終只會害人害己。