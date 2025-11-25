兩岸靚人物／大陸海爾集團董事局主席周雲杰 不做小池塘裡的大魚

中國大陸家電龍頭海爾董事局主席周雲杰自2021年接棒張瑞敏後，一直保持低調，甚至可說是游離於大眾視野之外。儘管如此，他始終站在幕後扮演著推動巨輪的重要角色，持續塑造海爾從工廠走向全球生態型企業。

務實前行 願做小螺絲釘

與小米創辦人雷軍、格力董事長董明珠等積極打造個人IP的大陸企業家不同，周雲杰長年低調，受訪與公開場合幾乎只談海爾，鮮少提到個人。他坦言，「我是一個典型的理工男，不希望被別人關注。」

即便在「意外走紅」成為話題人物後，他也堅持，「我不是網紅，也不希望成為主角」。

不過，在社群平台盛行年代，企業掌門人親自與用戶對話，已成為品牌創新的重要環節。從今年3月開通個人帳號來，周雲杰經常親自閱讀評論，將用戶建議帶入管理流程。他依舊謙虛稱，「這些留言是給海爾最好的打賞」，流量退去應當永保如履薄冰心態，踏實走好腳下每步路。

細數周雲杰經歷，他堪稱「土生土長」的海爾人。1988年自華中科技大學畢業後，周雲杰就帶著「願做中國製造的螺絲釘」的信念加入海爾，從直銷員、工廠主管一路做起，1995年僅29歲即成為海爾最年輕的上市公司總經理，之後歷任副董事長，最終接過張瑞敏的指揮棒。

與時俱進 推全流程AI化

周雲傑延續張瑞敏開創時的管理理念，並保持「螺絲釘」的務實底色，強化組織對市場的即時感知。同時，秉持著「海爾不做小池塘裡的大魚，要做大海中的弄潮兒」，周雲杰曾親自參與無氟冰箱研發，推動美國工業園區建設、卡薩帝高端品牌創建、以及併購美國通用電氣家電業務（GE Appliances），讓海爾全球化採取主動角色，邁出關鍵步伐。

他強調，創新不是喊口號，而是細緻落實於產品、流程與組織。他曾在凌晨3點與團隊苦熬冷媒實驗，也會因一位老用戶搬家問題，堅決叫停拍攝安排，「我們不能擾民，更不能擺拍。」正是如此務實，讓海爾在激烈的家電市場中站穩腳步。從拒絕貼牌代工、堅持自主品牌出海，到建構以智慧住居、大健康與產業互聯網為核心的三大生態體系，周雲杰不斷重塑傳統製造企業的邊界與想像。

海爾目前在全球擁有十大研發中心、163個製造中心，產品遠銷200多國，並透過「卡奧斯」工業互聯網平台，協助大量中小製造業轉型升級。在2024年，海爾全球營收達人民幣4,016億元，創下歷史新高。

對於AI時代浪潮，周雲杰直言挑戰重重，「要麼與AI同進化，要麼被邊緣化。」他推動全流程AI化，倡導「數據賦人」，並引用拉康的鏡像理論提醒自己，「我不是我，我是別人眼中的我」。而這種哲學式自省，與過往大陸企業家習慣的家國敘事構成鮮明對照。

周雲杰說，「企業要有能力穿越周期，企業家要有勇氣穿越自己。」在與海爾共同成長的30餘年間，周雲杰從「螺絲釘」走到掌舵人，他的低調並非退避，而是種深思熟慮的戰略堅持。