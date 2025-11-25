法律頻道／從世界工廠到供應鏈自主

快訊

經濟日報／ 黃沛聲（立勤國際法律事務所主持律師）

近幾年美國異常積極推動製造產業回流，讓許多人不禁疑惑：這麼做，不是意味著更高的生產成本嗎？誰會在美國設廠製造商品？

美國力推製造回流，雖提高成本，意在以安全與供應鏈韌性重塑產業版圖。製造版圖其實長期隨成本與地緣變動：工業革命使英國崛起，隨工資上升外移至低成本國家；二戰後美國為重建秩序與圍堵蘇聯扶植日本，進而帶動台、韓、港、新「亞洲四小龍」崛起，台灣承接技術，在半導體與精密製造快速成長。

這段時間，隨著交通物流的科技發展，讓「全球化」進入最蓬勃的時代，高度分工的「全球供應鏈模式」形成，世界也進入了更緊密的全球化貿易時代。然而，在2020年的新冠疫情爆發時，這樣的全球化供應鏈模式受到嚴重考驗。

當時在任的美國總統川普（Donald Trump）發現，由於國際運輸全面關閉，美國境內急需的口罩與防護衣竟然只能依賴國外進口，而即便動員舉國能力，本土廠商竟然無法在短時間內籌集這些必需品，暴露了美國本土在關鍵製造能力上的脆弱。舉輕明重，醫療防疫產品如此，其他產業當然也相同。美國政府頓時醒悟：這不僅是供應鏈問題，若戰爭發生，關鍵物資受制於他國（甚至潛在敵國）豈有可能繼續維持世界強權？在此背景下，川普當即在他第一次任期內啟動讓美國製造業回流的政策。

除了疫情，另一個推動力來自戰爭型態的轉變。2022年爆發的俄烏戰爭讓全世界見證，現代戰爭比的不是坦克火砲，而是無人機、晶片與AI。這些國防工業背後都需要穩定的製造與研發能力。於是，美國開始把半導體、航太、AI、能源等領域列為「戰略產業」，將國防部改名為「戰爭部」，並用補稅務優惠、投資審查等手段，確保關鍵技術留在國內。

同時透過外國投資委員會（CFIUS）和《外國投資風險審查現代化法案》（FIRRMA），嚴格限制敏感產業的外資進行併購，防止技術外流。顯然其動作核心都是保護國家安全與產業主權。

美國開啟這波製造業回流的浪潮，可整理出三大力量。第一，供應鏈與戰略自主的需求，企業必須降低對單一國家或地區的依賴。第二，ESG的興起。就地取材、在地製造逐漸成為現今企業經營的必要條件。第三，當然是去敏感地區製造（去中國化）的政治考量。目前美國主要企業或政府採購均會要求產品不得含有敏感地區製造（中國製）之關鍵零件，以避免國家安全上的隱患。

反全球化與美國再工業化的背景，台灣其實正「站在風口上」。原因在於，一方面我們的文化價值體系與美國近似，另一方面則是台灣因經濟歷史因素，具備高科技精密製造及自動化整合能力，而這正是美國重建供應鏈的需求，尤其是在半導體、AI硬體整合及高精密製造等領域，絕對是台灣企業順勢MAGA政策卡位的關鍵點。

整體來說，全球製造業正由過去以成本為主導的全球化模式，轉向安全、永續及區域化供應鏈模式。美國製造業回流政策並非單純的經濟行為，而是結合國家安全與戰略自主的長期布局。對台灣企業與投資人而言，這既是挑戰也是機會，若能精準卡位，並發揮技術、管理與文化整合優勢，將能在新冷戰式的全球競爭中，取得更穩固、長遠的地位。

美國 製造業

