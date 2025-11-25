浩宇生醫AOCCN報捷 聚焦超音波NaviFUS在中風復健展現具體成果

浩宇生醫（6872）25日宣布，2025 年亞洲大洋洲臨床神經生理學大會（8th AOCCN）於本月21日至23日在台北舉行。浩宇生醫向業界宣告其聚焦超音波（FUS）技術在腦部疾病神經調控上的強大平台應用能力，除了一直以來在癲癇治療領域展現的全球臨床證據外，浩宇生醫更將神經調控的應用成功擴展至其他適應症。

浩宇生醫表示，過去兩年，透過長庚醫院、台大醫院及台北榮總的多項學術臨床試驗，浩宇已將觸角延伸至帕金森氏症、原發性震顫及中風術後復健等研究領域，且都初步展現出治療的安全性與療效潛力。

浩宇生醫創辦人、台大電機系劉浩澧教授指出，此次與台大醫院復健部醫師團隊發表的中風復健臨床成果，證實了 NaviFUS 系統能突破傳統復健的極限，其臨床表現更讓醫師與患者產生希望，為中風患者提供更安全、高效的治療新選擇。

在台大醫院復健部蕭名彥醫師發表的「聚焦超音波（FUS）治療亞急性期中風」初期學術研究中，針對發病三個月內的患者進行連續 5 天 NaviFUS 導航治療，其成果展現了突破性的臨床價值。

首先，研究證實療效顯著優於標準治療，具備成為同類最佳療法的潛力；經與接受傳統經顱磁刺激（TMS）的相仿患者嚴謹比對，NaviFUS 組在上肢運動功能黃金指標（FMA）的進步幅度顯著勝出，意味著能以更高效率協助患者找回動作能力。

其次，該療法通過高規格安全性驗證，確保腦部無創且認知無損；高密度監測顯示治療過程無重大不良事件，腦部電腦斷層（CT）確認無新發出血或微出血，且患者認知功能（MMSE）保持穩定甚至微幅改善 ，徹底消除損傷腦組織的疑慮。

最後，生理數據證實該技術能全面啟動大腦修復機制，治療後雙側大腦皮質興奮性顯著提升，顯示成功「喚醒」受損神經網絡並促進神經可塑性，進而帶動患者在中風影響量表（SIS）、日常生活功能（Barthel Index）及實際任務執行能力（WMFT）等生活品質指標上呈現持續進步的趨勢 。

浩宇生醫總經理龍震宇表示，本次 AOCCN 的發表確立了浩宇在「中風復健」領域的競爭優勢。相較於傳統復健的被動與耗時，NaviFUS 提供了一種主動式、精準且安全的腦部修復方案。隨著中風復健產品線的臨床數據日益完備，浩宇將加速推動相關法規認證與國際合作的商業化布局。

展望未來，這項能突破復健瓶頸的創新科技，不僅將成為公司營收成長的新引擎，更將造福全球無數中風患者，協助他們重拾生活自理能力。