永昕與三大日商合組新公司 將在日建生產基地攻CDMO與藥品流通業務

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永昕（4726）25日宣布，與日本三大合作夥伴Alfresa Holdings Corporation 、Kidswell Bio Corporation及Chiome Bioscience Inc. 正式簽署股東合資協議，將共同成立合資公司Alfenax Biologics Corporation。新公司Alfenax Biologics將結合四方優勢，在日本建置生物藥製造基地，專注於生物藥CDMO與藥品流通等業務，將成為日本生物藥供應鏈中關鍵要角。

本次合資繼5月獲得日本厚生勞動省（MHLW）補助核准，及10月初簽訂投資架構協議後，25日四方董事會同意簽訂股東合資協議。合資公司Alfenax Biologics由Alfresa與永昕各持有45%股權，為主要股東。Alfresa為日本最大處方藥通路商，集團事業跨足醫藥品製造、醫藥品批發、醫療器材及調劑藥局等，年營收逾新台幣6,000億元，在日本醫藥界具有高度影響力。

永昕表示，近年，日本厚生勞動省積極推動提高生物相似藥使用率，並打造日本國內生物相似藥的穩定供應，持續編列預算補助支持在地化生產；本次合資公司Alfenax Biologics最高可取得建廠支出一半的補助金額，可望大幅降低新建廠房的建置成本，有效強化Alfenax Biologics的營運體質與市場競爭力。在政府政策、補助、合資夥伴堅實的支持等三大有利環境匯集下，Alfenax Biologics整體發展前景可期。

永昕董事長陳佩君表示，永昕深耕日本市場多年，與許多日本客戶有著長久良好的合作關係；此次結盟三大日本夥伴的優勢，響應日本政府提供補助的的生物相似藥在地生產計畫，勢必將進一步深化永昕在日本的市場根基。本次策略合資不僅可讓永昕更貼近日本客戶，同時也可分散地緣政治風險，為兼具多重效益的重要布局。

永昕今年接連通過日本 PMDA、歐盟 EMA 等多國法規單位查廠，GMP一廠邁入上市生物藥品商業化量產階段，對2026年營收將有顯著挹注。同時，隨著多項新案簽訂以及無菌充填線的正式啟用，GMP二廠的產能亦穩步提升。本次永昕攜手三大日本夥伴於日本建立GMP生產基地，這一合作將可延伸永昕的GMP製造布局。未來，永昕將持續專注於技術創新與全球市場布局，朝成為世界知名生物藥CDMO公司的長遠願景穩健邁進。

