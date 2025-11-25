機場公司榮獲「數位信任精銳獎」 展現資安與個資雙軌治理成效

英國標準協會（British Standards Institution, BSI）今天在台北圓山大飯店舉行「數位信任國際標準管理年會」，並於會中頒發「2025年數位信任精銳獎」給桃園國際機場公司，由機場公司營運安全處處長蘇崇義代表受獎；此獎項旨在表彰率先完成導入資訊安全與個資保護國際標準並展現卓越治理成效的組織。

機場公司表示，近年持續強化資通安全管理，除完成ISO／IEC 27001：2022新版轉換並通過BSI驗證外，亦同步導入BS10012個人資訊管理標準，並於今年7月正式取得認證，達成資安與個資保護整合管理目標。近年推動資安整合管理，已在機場管理層面展現「制度化治理」、「數位化轉型」、「風險可視化」及「信任永續化」四大成效。

機場公司指出，「制度化治理」方面，建立資訊安全與個資保護雙軌管理架構，並導入持續改善機制，透過定期管理審查會議檢視執行狀況，確保管理措施不斷優化。「數位化轉型」部分，配合證照系統電子化，導入流程自動化並強化個資防護，例如採用個資遮罩技術，以降低流程中資料暴露風險。

「風險可視化」透過推動教育訓練及內外部稽核，提升全員資安與個資風險意識，並推廣資料去識別化處理，確保資料在使用與交換過程中的安全性。「信任永續化」則以國際標準為依據，確保營運資通安全與個資保護並行，並持續接受第三方驗證，完善資安與個資管理機制。