快訊

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

好市多「黑色購物週」Day 3優惠！鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包別錯過

不是指蘇巧慧？李四川稱「施政非穿著漂亮」挨批 嘆被惡意解讀

機場公司榮獲「數位信任精銳獎」 展現資安與個資雙軌治理成效

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
機場公司持續推動資安與個資整合治理，展現卓越成效，榮獲2025年「數位信任精銳獎」。圖／機場公司提供
機場公司持續推動資安與個資整合治理，展現卓越成效，榮獲2025年「數位信任精銳獎」。圖／機場公司提供

英國標準協會（British Standards Institution, BSI）今天在台北圓山大飯店舉行「數位信任國際標準管理年會」，並於會中頒發「2025年數位信任精銳獎」給桃園國際機場公司，由機場公司營運安全處處長蘇崇義代表受獎；此獎項旨在表彰率先完成導入資訊安全與個資保護國際標準並展現卓越治理成效的組織。

機場公司表示，近年持續強化資通安全管理，除完成ISO／IEC 27001：2022新版轉換並通過BSI驗證外，亦同步導入BS10012個人資訊管理標準，並於今年7月正式取得認證，達成資安與個資保護整合管理目標。近年推動資安整合管理，已在機場管理層面展現「制度化治理」、「數位化轉型」、「風險可視化」及「信任永續化」四大成效。

機場公司指出，「制度化治理」方面，建立資訊安全與個資保護雙軌管理架構，並導入持續改善機制，透過定期管理審查會議檢視執行狀況，確保管理措施不斷優化。「數位化轉型」部分，配合證照系統電子化，導入流程自動化並強化個資防護，例如採用個資遮罩技術，以降低流程中資料暴露風險。

「風險可視化」透過推動教育訓練及內外部稽核，提升全員資安與個資風險意識，並推廣資料去識別化處理，確保資料在使用與交換過程中的安全性。「信任永續化」則以國際標準為依據，確保營運資通安全與個資保護並行，並持續接受第三方驗證，完善資安與個資管理機制。

機場公司說明，英國標準協會成立於1901年，是全球最早的國家標準制定機構，也是國際驗證領域的指標性組織，其主辦的「數位信任國際標準管理年會」為資安與個資治理界年度盛事，能夠獲得此項殊榮肯定，顯示機場公司在資訊安全與個資保護相關工作的努力已有具體成效，未來將持續深化資安與個資治理，打造更安全、可信賴的智慧機場。

機場公司完成導入資訊安全與個資保護國際標準，榮獲英國標準協會「數位信任精銳獎」肯定，由營運安全處處長蘇崇義(右)代表受獎。圖／機場公司提供
機場公司完成導入資訊安全與個資保護國際標準，榮獲英國標準協會「數位信任精銳獎」肯定，由營運安全處處長蘇崇義(右)代表受獎。圖／機場公司提供

資安 桃園機場
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

提前結束遊日…航班滿座 陸媒：日本多個機場擠滿中國旅客

普發現金上路假訊息暴增 警方提醒「領錢連結」全是假的

七家虛擬資產商金檢有缺失 資安列未來檢查重點

趨勢觀察／華碩集團資安長金慶柏 保密防駭 人人有責

相關新聞

終於不用自己買…北市社宅可租冷氣 未來直接成「標配」

北市府推動社宅、降溫城市不遺餘力，力拚成「人人有房住、出門皆舒適」的國際城市。都發局今宣布，今年5處新社宅試辦冷氣以租代...

價格都好說 六都買賣議價率上升 房市回歸理性

房市氣氛有變，根據統計，六都議價率均提升，反映買賣雙方開始進場，尤其又以買方有更大議價空間。

新北市店面一坪不到3萬？專家點破：加上「兩條件」新房東甜甜價入手

據最新實價登錄，新北市土城區學府路一段的一處地下店面，今年9月交易8,925萬元，共約3,075坪，每坪成交價僅2.9萬...

新北鬧區店面一坪不到3萬！房仲：買家八年就能回本

新北市竟然有店面一坪不到3萬? 根據最新實價登錄，新北土城區學府路一段的一處地下店面，9月交易8925萬元...

賣方鬆動了！前10月國內殺價空間全擴大「這兩都」屋主最好談

住商機構觀察內部成交資料，今年前10月全國平均議價率全數上揚；六都中，桃園市、南二都議價空間均超過15%、且年增率均逾3...

價格戰來了！六都議價率全上升 這都砍價最凶

住商機構觀察內部成交資料，全台平均議價率全數上揚，南二都議價空間更為明顯擴大。大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，信用管制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。